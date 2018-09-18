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اقتصاد وأسواق
بكين: سنرد بالمثل ونتخذ إجراءات مضادة ضد المنتجابات الأمريكية
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 06:13 م
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متابعات
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية.
وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن انه ابتداء من 24 سبتمبر، سيفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة على واردات البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وكذلك إمكانية فرض تدابير تعريفية جديدة مستقبلاً"
وأضافت "نحن نعرب عن أسفنا الكبير لاتخاذ هذه الإجراءات وسوف نضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة للدفاع عن مصالحنا المشروعة وحرية التجارة الدولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، عن فرض رسوم جديدة يبلغ حجمها 200 مليار دولار وتبلغ نسبتها 10 في المائة. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من يوم 24 أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى أن التعريفات سترتفع إلى نسبة 25 في
المائة اعتبارا من يوم 1 كانون الثاني/يناير عام 2019 المقبل. كما لم يستبعد الرئيس ترامب اللجوء إلى المرحلة الثالثة لفرض العقوبات بما قدرها حوالي 267 مليار دولار. وذلك إذا استمرت الصين في اتخاذ إجراءات جوابية.
وكان وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة يعتزم التوجه إلى واشنطن، الأسبوع القبل، ثم اضطر الجانب الصيني إلى تغيير خططه يسبب الخطوة الأمريكية الجديد. إلا أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.
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