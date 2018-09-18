فيراري تخطط لإطلاق 15 طرازًا لمضاعفة أرباحها بحلول 2022

فيراري

رويترز



تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022.



وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.3 مليار دولار)، بحلول عام 2022، مقارنة مع ملياري دولار في تقديرات الرئيس السابق للشركة سيرجيو ماركيوني.



وسعى الرئيس الجديد لويس كاميليري إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة يمكنها أن تحافظ على النمو القوي الذي حققته في الآونة الأخيرة.



وقال في مقر الشركة بمارانيلو في إيطاليا، اليوم الثلاثاء: "هذه خطة طموح، لكنها قابلة للتنفيذ استنادًا إلى إطار عمل تفصيلي وراسخ".