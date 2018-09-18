الكهرباء: خطة طموحة ستنفذ لتطوير شبكات التوزيع

تبدأ اجتماعات الوزير السبت المقبل مع رؤساء شركات التوزيع





عمر سالم

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد اجتماعات السبت المقبل مع رؤساء شركات التوزيع.

وأضاف حمزة لـ "المـال" أن الاجتماعات تأتي للوقوف على تطورات التنفيذ للخطة الطموحة التى اقرتها الدولة لتحديث وتطوير شبكة التوزيع.

وأشار إلى أنه من المقرر إن يجتمع شاكر برؤساء جنوب الدلتا المهندس محمد عسل وشمال الدلتا المهندسة ابتهال الشافعى والاسكندرية المهندس حمدى عكاشة.

وأقرت الوزارة ضخ استثمارات تصل إلى نحو 18.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.