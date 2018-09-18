الحاصلات الزراعية: اهتمام هندي بالشراكة مع مصر بقطاع الأغذية والمشروبات

محمود محسن



قال مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك اهتمامًا من رجال الأعمال الهنود بالشراكة مع نظرائهم المصريين في قطاع الأغذية والمشروبات.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد في جمعية رجال الأعمال، واستضافه أشوك سيثي رئيس مجلس ترويج التجارة في الهند، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون التجاري بين القاهرة ونيودلهي.



وأوضح النجاري أن الهند سوف تستضيف معرض "INDUSFOOD II Expo"، وسيعقد في الفترة من 14 إلى 15 يناير 2019.



ولفت النجاري إلى أن الجانب الهندي يدعو رجال الأعمال المصريين إلى المعرض سالف الذكر، وسيتحمل تكاليف الإقامة ورسوم الاشتراك في المعرض، إضافة إلى 400 دولار من ثمن تذكرة الطيران.



وأوضح أن من يرغب في الذهاب للمشاركة في المعرض عليه أن يدفع 250 دولارًا لجدية المشاركة.



وأضاف النجاري أن الهند لديها ماركات عالمية في مجال الغذاء المعبأ، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تلك الخبرات في هذا الشأن.



وأكد أن لديهم خبرة في الدعاية في هذا المجال، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار المشترك بين البلدين في مجال التعبئة في مصر.



وأشار إلى الفائدة التي ستعود على الجانبين، حيث الهند قامت بالتوسع خارج أراضيها، ومصر دخلت مرحلة متطورة في التعبئة والتغليف والتوزيع.



يذكر أن الاجتماع الذي عقد بجمعية رجال الأعمال بحث إستكشاف الفرص التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى كيفية مشاركة مستوردي الأغذية والمشروبات المصريين في معرض "INDUSFOOD II Expo "، علاوة على كيفية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.



كما بحث فرص التعاون في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تتمثل في الحلويات ومنتجات الألبان، والفواكه الجافة، والفواكه والخضروات، والطعام والوجبات الخفيفة، واللحوم والدواجن، والنفط والزيوت، والأغذية العضوية والصحية، والبقول والحبوب والسكر، والتوابل، والشاي والقهوة، والمشروبات وطعام المستهلك.