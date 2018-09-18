EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
أغلى من الياقوت.. يتصدر تويتر ويوتيوب بعد ساعات من إطلاقه
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 05:52 م
أغلى من الياقوت 2
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| أحمد مكي: أغنية سنجل جديدة خلال أيام
أغلى من الياقوت 2
أحمد صبرى:
تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع.
وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"، ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺣﻤﺪﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺎﺯﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﺑﺤﻴﺮﺓ ﻗﺎﺭﻭﻥ وحصل على أكثر ٣٠٠ ألف مشاهدة خلال ساعتين.
وقالت حنين محمد على الهاشتاج: أحمد مكي بيحاول يقضي على سوداوية الجيل دا وبيقولنا متسمعوش لحملات ضد الإنجاب.. الأغنية حلوة بس فكرة أنانية إننا نجيب أطفال بتعزبوا زينا لمجرد أن حد يكون معانا واحنا بنموت.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا