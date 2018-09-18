أغلى من الياقوت.. يتصدر تويتر ويوتيوب بعد ساعات من إطلاقه

أغلى من الياقوت 2

أحمد صبرى:



تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع.



وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"، ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺣﻤﺪﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺎﺯﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﻭﺑﺤﻴﺮﺓ ﻗﺎﺭﻭﻥ وحصل على أكثر ٣٠٠ ألف مشاهدة خلال ساعتين.



وقالت حنين محمد على الهاشتاج: أحمد مكي بيحاول يقضي على سوداوية الجيل دا وبيقولنا متسمعوش لحملات ضد الإنجاب.. الأغنية حلوة بس فكرة أنانية إننا نجيب أطفال بتعزبوا زينا لمجرد أن حد يكون معانا واحنا بنموت.