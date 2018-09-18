113 عملا في مسابقة التفوق بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

رحاب صبحى



أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا.



وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و5 أعمال في فرع الصحافة الاقتصادية و3 أعمال في فرع التصوير وعمل واحد في فرع الكاريكاتير وعملين في فرع الإخراج الصحفي و3 أعمال في فرع التغطية الإخبارية و5 أعمال في فرع التغطية الخارجية و6 أعمال في فرع الصحافة الثقافية و8 أعمال في فرع الصحافة الرياضية و4 أعمال في فرع الصحافة الفنية و4 أعمال في فرع الحملات الصحفية



وأوضح أن المسابقة تضم أيضا 10 أعمال في فرع جائزة صبرى غنيم في القصة الصحفية الإنسانية و3 أعمال في فرع صحافة المرأة و4 أعمال في فرع جائزة مصطفى شردى في المقال السياسي وعمل واحد في فرع صحافة البيئة وعمل واحد في فرع جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي و4 أعمال في فرع جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية



وكذلك تضم عمل واحد في فرع جائزة محمد عيسي الشرقاوي في "للتغطية الخارجية" و3 أعمال في فرع جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة و4 أعمال في فرع جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة وعملين في فرع جائزة مجدى مهنا في العمود الصحفي، ولم يتقدم أي عمل لفروع جوائز سعيد سنبل في المقال الاقتصادي ومنير كنعان للإبداع الفني ( الرسم )، وفق كامل