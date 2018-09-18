بنك مصر يكرم الفائزين بالمسابقة البحثية للمعهد المصرفي

سيد بدر









قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية، ولفيف من قيادات البنك.





فعن الورقة البحثية الخاصة بـ"دور البنوك في تشجيع التمويل الأخضر“ حصلت أسماء أحمد عبد الجليل بيومي على المركز الثاني، وحصل كل من أحمد عبد الرحمن عبد الحكيم ورجاء عمران عبد الراضي على المركز الثالث، وعن الورقة البحثية بعنوان "فرص ومخاطر التكنولوجيا المالية Fintech في القطاع المالي" حصل إسلام منير فريد على المركز الثاني، وحصل كل من مي محمد علي عباس ومحمد عبد الرءوف أحمد صالح على المركز الثالث، وبالنسبة للورقة البحثية عن "دور القطاع المصرفي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة" فقد حصل هيثم رشوان محمد على المركز الثاني، وحصل حسين رءوف محمد النجار على المركز الثالث.





وقام محمد الإتربى بمنح الفائزين هدايا تشجيعية؛ لما بذلوه من جهد للحصول على هذه المراكز وتقديرًا من بنك مصر لمجهوداتهم وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.



