صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين.





فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 690 جنيهًا، بدلًا من 688 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1200 دولار، مقابل 1197 دولارًا أمس.





وبلغ الجنيه الذهب نحو 4827 جنيهًا، مقابل 4820 جنيهًا أمس.



