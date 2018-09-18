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بورصة وشركات
أكما تجتمع لمناقشة تطوير سوق المال.. 8 أكتوبر
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 06:52 م
محمد ماهر
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محمد ماهر
شريف عمر
تعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية "أكما"، عقد اجتماعًا موسعًا، لمناقشة آليات تطوير سوق المال، واستعراض خطط الحكومة فى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة جمعية أكما، إن الاجتماع سيضم وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بجانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، ورئيس البورصة محمد فريد، ورئيس شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى محمد عبدالسلام، وسيعقد 8 أكتوبر المقبل بمبنى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار ماهر، فى تصريحات لـ"المال"، إلى أن الاجتماع يعتبر أول لقاء عام بين هشام توفيق وشركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار، ويستعرض توفيق خطط وزارة قطاع الأعمال العام فى الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة فى تطوير الشركات التابعة للوزارة، بجانب مناقشة خطط وآليات برنامج الطروحات الحكومية، الذى تعول عليه الشركات لزيادة حجم التداول.
واستطرد: الاجتماع سيتناول إعلان محمد عمران عن خطط هيئة الرقابة المالية فى تنظيم سوق المال، وإطلاق منتجات جديدة، سواء للمستثمرين أو الشركات، علاوة على إلقاء محمد فريد خطته لتنشيط التداولات فى البورصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أكما، أن الاجتماع سيشهد تبادل وجهات النظر والمقترحات من العاملين بسوق المال مع الجهات الرقابية والتنظيمية للسوق، خاصة وأنه سيتم توجيه الدعوة لكافة الشركات العاملة بالسوق للحضور، للحضور بأفضل النتائج الممكنة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت اليوم عن خفض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة، وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
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