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17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018
البورصة المصرية

 المال - خاص


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم:

إسم القطاع

إسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

-1.93

3.55

48593309.33

اوراسكوم للاستثمار القابضه

0

0.62

23259605.47

المصرية للاتصالات

-4.57

11.91

11035685.8

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

-2.58

4.9

312568.23

التشييد
و مواد البناء

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

-1.45

0.68

4129527.02

العربية للاسمنت

-0.39

5.06

3768760.1

جنوب الوادى للاسمنت

-0.35

2.87

3016294.2

العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره

5.36

11.79

1183459.19

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

0.93

1.08

1138969.36

العربية للخزف - سيراميكا ريماس

-2.58

1.89

905084.52

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

0.15

6.56

866376.04

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

-0.31

15.9

600794.2

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

0.9

32.58

419844.35

مصر للاسمنت - قنا

-1.1

16.21

277664.38

دلتا للانشاء والتعمير

-5.14

5.54

212845.76

شركة النصر للأعمال المدنية

0.54

20.6

175726.17

مصر بنى سويف للاسمنت

-2.06

22.33

135367.05

اسمنت سيناء

-1.47

10.05

85442.7

العربية للمحابس

-0.82

1.21

62110.6

السويس للاسمنت

-5.68

17.1

56747.96

الاسكندرية لاسمنت بورتلاند

-9.02

5.45

42863.5

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

0

0.88

8874.84

روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك

0

6.74

8039.1

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

0

28.35

1072.63

العقارات

بالم هيلز للتعمير

-1.15

2.58

22517144.3

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

-3.8

25.05

21449304.36

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

0.66

10.68

14657136.39

مدينة نصر للاسكان والتعمير

-1.5

7.24

12452632.73

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

-3.18

2.13

12408107.85

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

0.78

20.67

11768681.47

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

-2.08

0.94

5073233.14

إعمار مصر للتنمية

-3.25

3.87

4487477.18

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

-0.98

2.02

3460297.78

الاستثمار العقاري العربي - اليكو

-3.17

0.61

832514.62

التعمير والاستشارات الهندسية

-1.88

11.99

612151.8

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

-3.14

1.54

520641.12

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

2.48

1.24

448747.94

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-6.52

5.16

362100.01

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

-2.29

2.13

236345.07

المتحدة للاسكان والتعمير

-0.57

3.48

231993.13

الشمس للاسكان والتعمير

-4.07

5.66

218187.15

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

-0.53

5.63

150651.58

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

-2.86

9.18

125295.83

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

-1.35

8.03

69307.38

العبور للاستثمار العقارى

-8.76

6.35

66709

العالمية للاستثمار والتنمية

2

8.15

40322.5

المجموعه المصريه العقاريه

-6.91

7.41

37797.8

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

-8.26

11.77

30606

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

27764.86

القاهرة للاسكان والتعمير

0

15

7995

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

0

0.38

6589.96

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى

0

2.2

5250

الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية

0

5.47

4930

العربية لاستصلاح الاراضي

0

9.77

4825

الوطنية للاسكان للنقابات المهنية

0

31.92

3734.9

أغذية
و مشروبات

جهينة للصناعات الغذائية

0

11.25

17904447.5

القاهرة للزيوت والصابون

-0.87

9.15

2048657.75

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

4.6

20.46

1576880.99

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

2.99

1.38

1009279.95

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

-1.49

2.64

946469.89

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

0.95

9.56

842265.11

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

-2.56

11.81

573802.19

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

-0.68

5.8

546677.29

اجواء للصناعات الغذائية - مصر

-3.14

2.78

499050.35

المنصورة للدواجن

-0.79

5

495880.58

الاسماعيلية مصر للدواجن

-0.99

2.01

397385.4

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-4.62

8.46

375281.42

القاهرة للدواجن

6.25

6.46

325646.26

مطاحن ومخابز الاسكندرية

0.28

14.24

264011.37

الدلتا للسكر

-1.53

15.4

214874.1

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

0.36

28.14

106665.52

ايديتا للصناعات الغذائية

0

18.41

90000

مطاحن مصر العليا

0.69

140.96

72592.65

المصرية للدواجن

3.76

1.93

58602.3

مطاحن مصر الوسطي

1.1

43.93

41735.35

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

-2.41

22.23

33340

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

0

3.75

22230

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

0

1.8

18666.06

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

0

11

15531.2

مطاحن شرق الدلتا

0

136.47

8167.1

عبور لاند للصناعات الغذائية

0

18.55

741.8

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

0.04

82.4

73192900.72

بنك التعمير والاسكان

0.12

49.06

8226771.22

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

-1.48

15.31

1735468.11

بنك قطر الوطني الاهلي

-0.2

45.01

1479916.39

بنك كريدي اجريكول مصر

2

44.88

1361620

بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار

-0.93

1.06

841098.618

البنك المصري لتنمية الصادرات

0.42

9.62

738849.58

بنك قناة السويس

-2.23

7.89

391190.29

البنك المصري الخليجي

1.23

0.82

308289.614

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-1.22

15.41

128083.6

بنك البركة مصر

-0.65

15.3

69726.55

بنك الكويت الوطنى - مصر

-0.33

38.87

51893.15

تكنولوجيا

راية القابضة للأستثمارات المالية

-4.88

8.18

667876.99

المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)

1.46

7.64

95760.021

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

0

0.39

7400

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية

2.27

3.15

92494165.45

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

-5.88

0.8

18740156.7

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

-0.12

16.05

13099759.88

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

0.48

6.25

6754947.8

القابضة المصرية الكويتية

-0.83

1.2

4858083.627

اوراسكوم كونستراكشون ليميتد

-0.92

137.54

3899339.08

سى اى كابيتال القابضه

2.67

7.7

2574679.64

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

0

0.2

2543441.2

النعيم القابضة للاستثمارات

0

0.41

1535057.465

بلتون المالية القابضة

-1.89

9.84

1392643.37

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

3.7

0.84

952503.43

الاهلي للتنمية والاستثمار

-1.6

8.01

873265.41

الملتقي العربي للاستثمارات

-2.93

15.9

522809.63

العرفة للاستثمارات والاستشارات

0

0.18

414572.503

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

-1.61

3.06

397236.21

بى انفستمنتس القابضه

0.69

10.26

232820

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

-1.54

5.12

58293.5

الدلتا للتأمين

0

20

36620

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

0

0.68

18066.52

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

0

7.4

15383.14

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

0

43.99

3960.6

القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية

0

3.3

1419

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

السويدى اليكتريك

0.99

181.69

17492117.4

الكابلات الكهربائية المصرية

-1.87

1.05

11964437.96

القناة للتوكيلات الملاحية

3.46

9.88

1922301.33

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

-2

0.98

1712245.24

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

-6.81

6.71

1386251.87

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

-2.12

8.31

858424.93

الخدمات الملاحية والبترولية  - ماريديف

0

0.46

819955.791

الاهرام للطباعة و التغليف

-2.51

9.31

689795.7

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

1.42

15.67

238299.84

جى بى اوتو

-2.2

5.33

220092.5

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

0

2.16

44478.9

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

0

0.24

28007.91

العربية للصناعات الهندسية

0

4.95

8920

الشروق الحديثة للطباعة و التغليف

0

22.36

2016

رعاية صحية
و ادوية

المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو

-0.01

114

3335389.47

شركة مستشفي كليوباترا

-0.58

3.4

1850176.4

ابن سينا فارما

-1.22

8.88

942720.97

العبوات الطبية

-2.2

0.89

162491.97

القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية

-0.38

44.07

108761

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

3.49

26.97

91169

النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل

-3.15

10.15

85249.96

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

-4.69

0.61

57432.82

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

2.09

137

41100

الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية

-1.28

20.78

36422.7

ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

-0.8

9.95

34716

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

0

3.16

22062.13

اكتوبر فارما

0

59.99

4720.62

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

0

1.69

13203942.7

اوراسكوم للتنمية مصر

-0.9

5.49

8562161.58

الوادى للإستثمار السياحى

2.5

7.38

4740602.43

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

4.91

6.84

4034567.38

رمكو لانشاء القرى السياحيه

-5.12

3.52

1872621.86

جينيال تورز

4.85

2.16

139193.36

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

-3.3

0.88

113846

شارم دريمز للاستثمار السياحى

-2.11

4.18

88148

رواد السياحة - رواد

0

8.99

9000

المصرية للمشروعات السياحية العالمية

0

2.84

2630

عبر المحيطات للسياحه

0

0.07

1074.804

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

1.36

11.21

16103108.97

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

3.85

0.81

215704.91

كيماويات

سيدى كرير للبتروكيماويات

-3.91

22.83

6021584.83

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

0.64

31.69

5458321.52

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

-1.33

5.2

5249179.12

المالية و الصناعية المصرية

-1.88

9.41

1498642.4

مصر لصناعة الكيماويات

-0.81

13.51

718318.49

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

1.53

86.73

542939

سماد مصر (ايجيفرت)

-2.29

3.84

135685.99

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-3.11

29.9

66139.82

الدولية للأسمدة والكيماويات

0

1.06

9341

مرافق

غاز مصر

4.21

69.23

175432.6

منتجات منزلية
و شخصية

النساجون الشرقيون للسجاد

2.14

9.54

53975205.2

الشرقية - ايسترن كومباني

3.85

89.49

21624424.81

العربية لحليج الأقطان

-1.77

2.22

3750204.97

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

-0.63

1.57

3363997.15

العامة لمنتجات الخزف والصيني

-1.68

3.51

535348.73

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب

0.49

2.05

281846.36

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

-7.07

1.84

30045

موارد
أساسية

مصر للالومنيوم

1.32

38.39

10095135.35

الحديد والصلب المصرية

0.4

5.03

9626463.51

حديد عز

-1.53

23.13

6304087.66

العامة لصناعة الورق - راكتا

-5.08

8.41

908834.68

اسيك للتعدين    -  اسكوم

-1.82

7.54

343324.7

العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية

-0.83

1030.9

279373.72

مصر الوطنية للصلب - عتاقة

0.97

22.93

107783.08

الالومنيوم العربية

-0.34

20.52

38550.89

(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون

0

5

875

موزعون
و تجارة تجزئة

بى اى جى للتجارة والاستثمار

5

0.84

195109.8

العامة للصوامع والتخزين

-2.27

38.67

136049

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

-0.13

7.91

84364.25

القاهرة للخدمات التعليمية

-6

7.67

63280

مصر للاسواق الحرة

1.27

6.4

60627.2

المصرية لنظم التعليم الحديثة

0

1.24

15811.1

أم بي للهندسةM.B

0

0.53

7880

اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

0

5.99

2296

الإجمالي

192

 

 

 

 

 

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