بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر

|
إسم القطاع
|
إسم الورقة المالية
|
نسبة
التغير
|
سعر
الإقفال
|
قيمة
التداول
|
اتصالات
|
جلوبال تيلكوم القابضة
|
-1.93
|
3.55
|
48593309.33
|
اوراسكوم للاستثمار القابضه
|
0
|
0.62
|
23259605.47
|
المصرية للاتصالات
|
-4.57
|
11.91
|
11035685.8
|
اعلام
|
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|
-2.58
|
4.9
|
312568.23
|
التشييد
و مواد البناء
|
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|
-1.45
|
0.68
|
4129527.02
|
العربية للاسمنت
|
-0.39
|
5.06
|
3768760.1
|
جنوب الوادى للاسمنت
|
-0.35
|
2.87
|
3016294.2
|
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|
5.36
|
11.79
|
1183459.19
|
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|
0.93
|
1.08
|
1138969.36
|
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|
-2.58
|
1.89
|
905084.52
|
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|
0.15
|
6.56
|
866376.04
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|
-0.31
|
15.9
|
600794.2
|
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|
0.9
|
32.58
|
419844.35
|
مصر للاسمنت - قنا
|
-1.1
|
16.21
|
277664.38
|
دلتا للانشاء والتعمير
|
-5.14
|
5.54
|
212845.76
|
شركة النصر للأعمال المدنية
|
0.54
|
20.6
|
175726.17
|
مصر بنى سويف للاسمنت
|
-2.06
|
22.33
|
135367.05
|
اسمنت سيناء
|
-1.47
|
10.05
|
85442.7
|
العربية للمحابس
|
-0.82
|
1.21
|
62110.6
|
السويس للاسمنت
|
-5.68
|
17.1
|
56747.96
|
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|
-9.02
|
5.45
|
42863.5
|
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|
0
|
0.88
|
8874.84
|
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|
0
|
6.74
|
8039.1
|
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
|
0
|
28.35
|
1072.63
|
العقارات
|
بالم هيلز للتعمير
|
-1.15
|
2.58
|
22517144.3
|
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|
-3.8
|
25.05
|
21449304.36
|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|
0.66
|
10.68
|
14657136.39
|
مدينة نصر للاسكان والتعمير
|
-1.5
|
7.24
|
12452632.73
|
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|
-3.18
|
2.13
|
12408107.85
|
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|
0.78
|
20.67
|
11768681.47
|
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|
-2.08
|
0.94
|
5073233.14
|
إعمار مصر للتنمية
|
-3.25
|
3.87
|
4487477.18
|
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|
-0.98
|
2.02
|
3460297.78
|
الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|
-3.17
|
0.61
|
832514.62
|
التعمير والاستشارات الهندسية
|
-1.88
|
11.99
|
612151.8
|
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|
-3.14
|
1.54
|
520641.12
|
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
|
2.48
|
1.24
|
448747.94
|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|
-6.52
|
5.16
|
362100.01
|
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|
-2.29
|
2.13
|
236345.07
|
المتحدة للاسكان والتعمير
|
-0.57
|
3.48
|
231993.13
|
الشمس للاسكان والتعمير
|
-4.07
|
5.66
|
218187.15
|
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|
-0.53
|
5.63
|
150651.58
|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|
-2.86
|
9.18
|
125295.83
|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|
-1.35
|
8.03
|
69307.38
|
العبور للاستثمار العقارى
|
-8.76
|
6.35
|
66709
|
العالمية للاستثمار والتنمية
|
2
|
8.15
|
40322.5
|
المجموعه المصريه العقاريه
|
-6.91
|
7.41
|
37797.8
|
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|
-8.26
|
11.77
|
30606
|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|
0
|
14
|
27764.86
|
القاهرة للاسكان والتعمير
|
0
|
15
|
7995
|
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|
0
|
0.38
|
6589.96
|
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
|
0
|
2.2
|
5250
|
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|
0
|
5.47
|
4930
|
العربية لاستصلاح الاراضي
|
0
|
9.77
|
4825
|
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
|
0
|
31.92
|
3734.9
|
أغذية
و مشروبات
|
جهينة للصناعات الغذائية
|
0
|
11.25
|
17904447.5
|
القاهرة للزيوت والصابون
|
-0.87
|
9.15
|
2048657.75
|
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|
4.6
|
20.46
|
1576880.99
|
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|
2.99
|
1.38
|
1009279.95
|
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|
-1.49
|
2.64
|
946469.89
|
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
|
0.95
|
9.56
|
842265.11
|
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|
-2.56
|
11.81
|
573802.19
|
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|
-0.68
|
5.8
|
546677.29
|
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|
-3.14
|
2.78
|
499050.35
|
المنصورة للدواجن
|
-0.79
|
5
|
495880.58
|
الاسماعيلية مصر للدواجن
|
-0.99
|
2.01
|
397385.4
|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|
-4.62
|
8.46
|
375281.42
|
القاهرة للدواجن
|
6.25
|
6.46
|
325646.26
|
مطاحن ومخابز الاسكندرية
|
0.28
|
14.24
|
264011.37
|
الدلتا للسكر
|
-1.53
|
15.4
|
214874.1
|
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|
0.36
|
28.14
|
106665.52
|
ايديتا للصناعات الغذائية
|
0
|
18.41
|
90000
|
مطاحن مصر العليا
|
0.69
|
140.96
|
72592.65
|
المصرية للدواجن
|
3.76
|
1.93
|
58602.3
|
مطاحن مصر الوسطي
|
1.1
|
43.93
|
41735.35
|
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
|
-2.41
|
22.23
|
33340
|
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|
0
|
3.75
|
22230
|
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|
0
|
1.8
|
18666.06
|
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|
0
|
11
|
15531.2
|
مطاحن شرق الدلتا
|
0
|
136.47
|
8167.1
|
عبور لاند للصناعات الغذائية
|
0
|
18.55
|
741.8
|
بنوك
|
البنك التجاري الدولي (مصر)
|
0.04
|
82.4
|
73192900.72
|
بنك التعمير والاسكان
|
0.12
|
49.06
|
8226771.22
|
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|
-1.48
|
15.31
|
1735468.11
|
بنك قطر الوطني الاهلي
|
-0.2
|
45.01
|
1479916.39
|
بنك كريدي اجريكول مصر
|
2
|
44.88
|
1361620
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|
-0.93
|
1.06
|
841098.618
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
0.42
|
9.62
|
738849.58
|
بنك قناة السويس
|
-2.23
|
7.89
|
391190.29
|
البنك المصري الخليجي
|
1.23
|
0.82
|
308289.614
|
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|
-1.22
|
15.41
|
128083.6
|
بنك البركة مصر
|
-0.65
|
15.3
|
69726.55
|
بنك الكويت الوطنى - مصر
|
-0.33
|
38.87
|
51893.15
|
تكنولوجيا
|
راية القابضة للأستثمارات المالية
|
-4.88
|
8.18
|
667876.99
|
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|
1.46
|
7.64
|
95760.021
|
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
|
0
|
0.39
|
7400
|
خدمات مالية
( باستثناء البنوك )
|
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|
2.27
|
3.15
|
92494165.45
|
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
|
-5.88
|
0.8
|
18740156.7
|
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|
-0.12
|
16.05
|
13099759.88
|
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|
0.48
|
6.25
|
6754947.8
|
القابضة المصرية الكويتية
|
-0.83
|
1.2
|
4858083.627
|
اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
|
-0.92
|
137.54
|
3899339.08
|
سى اى كابيتال القابضه
|
2.67
|
7.7
|
2574679.64
|
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|
0
|
0.2
|
2543441.2
|
النعيم القابضة للاستثمارات
|
0
|
0.41
|
1535057.465
|
بلتون المالية القابضة
|
-1.89
|
9.84
|
1392643.37
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
3.7
|
0.84
|
952503.43
|
الاهلي للتنمية والاستثمار
|
-1.6
|
8.01
|
873265.41
|
الملتقي العربي للاستثمارات
|
-2.93
|
15.9
|
522809.63
|
العرفة للاستثمارات والاستشارات
|
0
|
0.18
|
414572.503
|
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
|
-1.61
|
3.06
|
397236.21
|
بى انفستمنتس القابضه
|
0.69
|
10.26
|
232820
|
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|
-1.54
|
5.12
|
58293.5
|
الدلتا للتأمين
|
0
|
20
|
36620
|
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|
0
|
0.68
|
18066.52
|
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
|
0
|
7.4
|
15383.14
|
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|
0
|
43.99
|
3960.6
|
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|
0
|
3.3
|
1419
|
خدمات و منتجات
صناعية و سيارات
|
السويدى اليكتريك
|
0.99
|
181.69
|
17492117.4
|
الكابلات الكهربائية المصرية
|
-1.87
|
1.05
|
11964437.96
|
القناة للتوكيلات الملاحية
|
3.46
|
9.88
|
1922301.33
|
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|
-2
|
0.98
|
1712245.24
|
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|
-6.81
|
6.71
|
1386251.87
|
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|
-2.12
|
8.31
|
858424.93
|
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|
0
|
0.46
|
819955.791
|
الاهرام للطباعة و التغليف
|
-2.51
|
9.31
|
689795.7
|
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|
1.42
|
15.67
|
238299.84
|
جى بى اوتو
|
-2.2
|
5.33
|
220092.5
|
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|
0
|
2.16
|
44478.9
|
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|
0
|
0.24
|
28007.91
|
العربية للصناعات الهندسية
|
0
|
4.95
|
8920
|
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|
0
|
22.36
|
2016
|
رعاية صحية
و ادوية
|
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|
-0.01
|
114
|
3335389.47
|
شركة مستشفي كليوباترا
|
-0.58
|
3.4
|
1850176.4
|
ابن سينا فارما
|
-1.22
|
8.88
|
942720.97
|
العبوات الطبية
|
-2.2
|
0.89
|
162491.97
|
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية
|
-0.38
|
44.07
|
108761
|
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|
3.49
|
26.97
|
91169
|
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|
-3.15
|
10.15
|
85249.96
|
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|
-4.69
|
0.61
|
57432.82
|
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|
2.09
|
137
|
41100
|
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|
-1.28
|
20.78
|
36422.7
|
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|
-0.8
|
9.95
|
34716
|
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
3.16
|
22062.13
|
اكتوبر فارما
|
0
|
59.99
|
4720.62
|
سياحة
و ترفيه
|
المصرية للمنتجعات السياحية
|
0
|
1.69
|
13203942.7
|
اوراسكوم للتنمية مصر
|
-0.9
|
5.49
|
8562161.58
|
الوادى للإستثمار السياحى
|
2.5
|
7.38
|
4740602.43
|
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|
4.91
|
6.84
|
4034567.38
|
رمكو لانشاء القرى السياحيه
|
-5.12
|
3.52
|
1872621.86
|
جينيال تورز
|
4.85
|
2.16
|
139193.36
|
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|
-3.3
|
0.88
|
113846
|
شارم دريمز للاستثمار السياحى
|
-2.11
|
4.18
|
88148
|
رواد السياحة - رواد
|
0
|
8.99
|
9000
|
المصرية للمشروعات السياحية العالمية
|
0
|
2.84
|
2630
|
عبر المحيطات للسياحه
|
0
|
0.07
|
1074.804
|
غاز وبترول
|
الاسكندرية للزيوت المعدنية
|
1.36
|
11.21
|
16103108.97
|
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|
3.85
|
0.81
|
215704.91
|
كيماويات
|
سيدى كرير للبتروكيماويات
|
-3.91
|
22.83
|
6021584.83
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|
0.64
|
31.69
|
5458321.52
|
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|
-1.33
|
5.2
|
5249179.12
|
المالية و الصناعية المصرية
|
-1.88
|
9.41
|
1498642.4
|
مصر لصناعة الكيماويات
|
-0.81
|
13.51
|
718318.49
|
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|
1.53
|
86.73
|
542939
|
سماد مصر (ايجيفرت)
|
-2.29
|
3.84
|
135685.99
|
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|
-3.11
|
29.9
|
66139.82
|
الدولية للأسمدة والكيماويات
|
0
|
1.06
|
9341
|
مرافق
|
غاز مصر
|
4.21
|
69.23
|
175432.6
|
منتجات منزلية
و شخصية
|
النساجون الشرقيون للسجاد
|
2.14
|
9.54
|
53975205.2
|
الشرقية - ايسترن كومباني
|
3.85
|
89.49
|
21624424.81
|
العربية لحليج الأقطان
|
-1.77
|
2.22
|
3750204.97
|
النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|
-0.63
|
1.57
|
3363997.15
|
العامة لمنتجات الخزف والصيني
|
-1.68
|
3.51
|
535348.73
|
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|
0.49
|
2.05
|
281846.36
|
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|
-7.07
|
1.84
|
30045
|
موارد
أساسية
|
مصر للالومنيوم
|
1.32
|
38.39
|
10095135.35
|
الحديد والصلب المصرية
|
0.4
|
5.03
|
9626463.51
|
حديد عز
|
-1.53
|
23.13
|
6304087.66
|
العامة لصناعة الورق - راكتا
|
-5.08
|
8.41
|
908834.68
|
اسيك للتعدين - اسكوم
|
-1.82
|
7.54
|
343324.7
|
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|
-0.83
|
1030.9
|
279373.72
|
مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|
0.97
|
22.93
|
107783.08
|
الالومنيوم العربية
|
-0.34
|
20.52
|
38550.89
|
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون
|
0
|
5
|
875
|
موزعون
و تجارة تجزئة
|
بى اى جى للتجارة والاستثمار
|
5
|
0.84
|
195109.8
|
العامة للصوامع والتخزين
|
-2.27
|
38.67
|
136049
|
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|
-0.13
|
7.91
|
84364.25
|
القاهرة للخدمات التعليمية
|
-6
|
7.67
|
63280
|
مصر للاسواق الحرة
|
1.27
|
6.4
|
60627.2
|
المصرية لنظم التعليم الحديثة
|
0
|
1.24
|
15811.1
|
أم بي للهندسةM.B
|
0
|
0.53
|
7880
|
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
|
0
|
5.99
|
2296
|
الإجمالي
|
192
|
|
|