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اقتصاد وأسواق
ضبط كمية من الأدوية والأجهزة الكهربائية المهربة بمطار أسوان
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 05:21 م
الأدوية
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مها أبوودن
ضبطت جمارك مطار أسوان، كمية من الأدوية البشرية والأدوات الكهربائية والملابس بالمخالفة للقانون.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 90 كونكشن فرنسا اليونان القاهرة - أسوان نظام، اشتبه عزت عبدالرحيم مأمور التفتيش في الراكب المصرى م . ح . خ.
وبالتفتيش تبين وجود 590 شريط بكل شريط 14 قرصًا cytotec 200 mg و57 أمبول caverject 20 mg و40 زجاجة مسحوق خاصة بالحقن السابقة و62 ترمومتر زجاجى أحجام مختلفة و10 أقلام أنسولين lantus و102 فلتر وخزان سيجارة إلكترونية، و100 بلوزة حريمي، و11 كرتونة أدوات كهربائية بداخلهم 90 فيوز و100 لمبة مخفاة بداخل حقائبة.
وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 215 ألف جنيه.
مطار القاهرة
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