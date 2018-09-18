بلومبرج: الطموح الاقتصادي للسعودية يهدد العمالة المصرية وتحويلاتهم الدولارية

المصريون والاقتصاد



خالد بدر الدين



أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أن رؤية 2030 التى ينفذها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودى سيكون لها تأثيرا سلبيا قويا على الاقتصاد المصرى لأنها ستؤدى إلى هبوط تحويلات العاملين فى الخارج وزيادة معدل البطالة مع عودة المصريين إلى بلادهم.



وتعتمد خطة الأمير محمد بن سلمان على توفير فرص عمل للسعوديين على حساب الأجانب الذين بدأ خروجهم منذ إعلان رؤية 2030 فى يناير الماضى لدرجة أن حجم العمالة الأجنبية فى المملكة تراجع من حوالى 10 مليون و 883 ألف شخص فى الربع الأول من العام الماضى إلى 10 ملايين و18 ألف فى الربع الأول من العام الجارى.



وتقدر الحكومة المصرية عدد المصريين فى السعودية بحوالى 2.9 مليون شخص و أن تحويلاتهم النقدية إلى عائلاتهم تشكل مصدر كبير للعملة الأجنبية لمصر كما جاء فى تقرير للبنك الدولى الذى ذكر أن 70 % من التحويلات الخارجية تأتى من دول الخليج و أن 40 % منها تأتى من السعودية وحدها والتى تقدر بحوالى 2.93 مليار دولار سنويا منذ عام 2002 وحتى الآن .



وترى وكالة بلومبرج أن هناك سببان لهبوط التحويلات الأجنبية من العاملين فى السعودية: إن المصريين الذين فقدوا وظائفهم هناك أرسلوا آخر دفعة من مرتباتهم وبدأوا يعودون بينما العاملون الذين مازالوا يعملون هناك يرسلون المزيد من التحويلات أكثرمن المعتاد لدعم أسرهم فى وقت ارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية ولكن مع استمرار رحيل المصريين من السعودية فإن هذه التحويلات ستستمر فى الانخفاض.



كما أن الاقتصاد المصرى الذى يعانى من معدل بطالة بلغ 10.6 % فى بداية العام الجارى لن يتمكن من استيعاب العاملين القادمين من السعودية بعد فقدان وظائفهم وسيواجهون فى بلادهم ندرة فى الوظائف و ارتفاع تكاليف المعيشة وهذا يعنى متاعب قادمة للاقتصاد.



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجلس الوزراء حول هذه التحليل.