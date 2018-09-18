ضبط 94 جهاز تتبع بمطار القاهرة

مطار القاهرة - صورة أرشيفية

مها أبوودن



ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، كمية من أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) بالمخالفة لأحكام القانون.



وتمت عملية الضبط، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين طيران الإماراتية رقم القادمة من دبى، عندما اشتبه طاهر مكى مأمور التفتيش فى راكب صينى قادم من دبى.



وبتفتيش الحقيبتين تبين وجود 94 جهاز من أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) أنواع وأحجام وقدرات مختلفه بقاع الشنطة وداخل الملابس.