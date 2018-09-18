نعيم: 7.4 جنيه القيمة العادلة لسهم جنوب الوادي للأسمنت

مصنع أسمنت في بني سويف

مصطفى طلعت



حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه.



جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراجع الأرباح 79% إلى 15 مليون جنيه، وانخفاض الإيرادات 27% إلى 184 مليون جنيه.



وقالت وحدة الأبحاث، إن تراجع الأداء التشغيلي لجنوب الوادي جاء نتيجة انخفاض حجم المبيعات 32%، وتراجع الدخل من الأنشطة التشغيلية الأخرى، وارتفاع تكلفة إنتاج الطن 7% إلى جانب انخفاض أرباح فروق العملة.



ورجح "نعيم" تعرض ربحية الشركة لضغوط في الربع الثالث، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة إلى جانب المعروض الجديد الناتج عن مصنع الأسمنت الذي أطلقته القوات المسلحة مؤخرًا، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا.



وأكدت البيانات المتاحة، انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 75%، مقابل 110% الربع المماثل من 2017، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت إلى 654 جنيهًا بارتفاع قدره 7%.