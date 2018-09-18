EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
نعيم: 7.4 جنيه القيمة العادلة لسهم جنوب الوادي للأسمنت
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 05:40 م
مصنع أسمنت في بني سويف
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نعيم : البورصة تستهدف مستوى 14450 نقطة
نعيم: وصول EGX30 لمستوى 16000 مرهون بتخطي نقاط الدعم
لجنة الخبراء: أحمد نعيم لم يكن عضوًا بالبنك الوطني عند شراء نايل انفستمنت حصة
مصنع أسمنت في بني سويف
مصطفى طلعت
حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه.
جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراجع الأرباح 79% إلى 15 مليون جنيه، وانخفاض الإيرادات 27% إلى 184 مليون جنيه.
وقالت وحدة الأبحاث، إن تراجع الأداء التشغيلي لجنوب الوادي جاء نتيجة انخفاض حجم المبيعات 32%، وتراجع الدخل من الأنشطة التشغيلية الأخرى، وارتفاع تكلفة إنتاج الطن 7% إلى جانب انخفاض أرباح فروق العملة.
ورجح "نعيم" تعرض ربحية الشركة لضغوط في الربع الثالث، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة إلى جانب المعروض الجديد الناتج عن مصنع الأسمنت الذي أطلقته القوات المسلحة مؤخرًا، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا.
وأكدت البيانات المتاحة، انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 75%، مقابل 110% الربع المماثل من 2017، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت إلى 654 جنيهًا بارتفاع قدره 7%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا