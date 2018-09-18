مطالبات للرئاسة بالتدخل لإنقاذ القطن قصير التيلة

قطن

الصاوي أحمد



هاجم وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة .



يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للإستيراد .



وأشار إلى أنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبه - لا يعلمها – وهي تسعي خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة لتدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول .



وتهاوت الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيه للقنطار وهو أقل من سعر الضمان بـ50 جنيها ويتعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها التابعة لشراء الأقطان بسعر الضمان .



وطلب "السعدني " من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي التدخل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر



وأوضح أنه "في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة"



ورفض "السعدني " سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة نظرا لأنه سعره سيكون أعلي من المستورد



وتوقع أن يحدث عزوف من المصانع عن شراؤه وأيضا سيتم الرجوع لزراعة القطن المصري طويل التيلة .



وأشار إلى أن سياسة "الحكومة " الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة تنتج القطن قصير التيلة وبالتالي سيكون مردود الزراعة منعدم علي الزراعة هذة الأصناف.



يذكر أن مساحة القطن قد إرتفعت في مصر إلي النصف تقريبا ،والأنتاج زاد بقيمة مليون قنطار حيث وصلت المساحة لـ336 ألف فدان بدلا من 220ألف فدان والأنتاجية من 1.4 مليون قنطار إلي 2.4 مليون قنطار.



وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك خسائر كبيرة لمزارعين القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع .



وأشار إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الأنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق .



واوضح أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه ، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.



ونوه إلى زيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التجاري التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية مما خفض الجودة .



