محمد فيصل يكتب: التأمين الإجبارى على السيارات – وسيلة نحو طرق أكثر أماناً ( 1- 2)

حجم الأضرار فى الحياة والممتلكات الناتجة عن حوادث السيارات

منظومة التأمين أكثر إيجابية على الطرق

تطور التكنولوجيا وأثرها على تأمين السيارت عالمياً

خبير اكتواري



يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصابة والعجز، ومنذ نشأة التأمين الإجبارى على السيارات بقانون (449) لسنة 1955 والذى اشترط على كل من يطلب ترخيص سيارة أن يقدم وثيقة تأمين ثم صدور القانون رقم (652) لسنة 1955 والذى نظمت أحكامه عملية التأمين ثم استبداله بقانون رقم (72) لسنة 2007 فإن التأمين الاجبارى على السيارات قد أصبح واحداً من أهم وسائل جبر الأضرار الواقعة على ضحايا حوادث السيارات.ونظراً أن عدد حوادث السيارات على الطرق المصرية قد بلغ حوالى 11 ألف حادثة فى سنة 2017 وحدها طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى تحسن غير مسبوق عن سابقتها التى شهدت حوالى 15 ألف حادثة، فمازال هنالك الكثير مما يجب عمله للحد من حوادث الطرق والكوارث الناتجة عنها حيث يموت 15 شخصاً ويصاب 51 شخصاً تقريباً بشكل يومى فى حوادث السيارات، وهو ما يعد الدافع الرئيسى لسعى الحكومة نحو اصدار قانون جديد للمرور والذى يوصف بأن من شأنه أن يحدث نقلة نوعية فى مستوى الأمان على الطرق.ومن المعروف أن الحوادث تؤدى الى تلفيات كبيرة بالمركبات بجانب حالات الوفاة والإصابة وقد يكون الأكثر تضررا هم الأطراف الأقل تسببا فى الحوادث حيث نتج عن الحوادث 21 الف مركبة تالفة فى 2016 وحدها، وطبقأ للقانون رقم (72) لسنة 2007 فان التأمين يغطى فقط حالات الوفاة والإصابة والعجز بمبلغ لا يزيد عن 40 ألف جنيه، كما يغطى تلفيات الغير باستثناء السيارات بمبلغ عشرة الاف جنيه فقط وهى تغطية ضئيلة جداً ناهيك عن أنها لا تشمل تلفيات السيارات الناتجة عن الحوادث.ويعتبر الهدف الرئيسى من أى منظومة تأمين هو خفض المخاطر الى حدها الأدنى بهدف تحقيق السلامة والأمان للمجتمع مع توفير آلية لتعويض الأضرار الناتجة عن المخاطر المتبقية التى لا يمكن تفاديها، ويعمل التأمين الإجبارى كالية مكملة لمنظومة الأمان على الطرق من عدة أوجه، ويعتبر أبرز تلك الأوجه هو تعويض المتضررين سواء عن الاضرار الجسدية او المادية إلا أن هناك وجه حيوى اخر لمنظومة التأمين الاجبارى وهو تعديل سلوكيات قائدى السيارات للمساهمة فى منع او تقليل الحوادث على الطرق، ويمكن تحقيق ذلك من خال تطوير منظومة التأمين الاجبارى الحالية لتعكس سلوكيات القيادة من خلال التسعير بحيث يتم مكافأة قائدى المركبات الملتزمين بالقوانين بأسعار تأمين تفضيلية فى حين يتم معاقبة قائدى المركبات المتهورين بأسعار تأمين أعلى. ويعد قانون المرور الجديد والذى يعتمد نظام خصم النقاط للمخالفات وسيلة مناسبة لرصد سلوكيات قائدى السيارات بشكل عام بالاضافة الى تاريخ قائدى المركبات من حوادث سابقة وذلك بالطبع بالاضافة الى العوامل الأخرى مثل نوع المركبة ومعدل استخدامها بجانب العوامل الديموجرافية مثل نوع وسن ومكان سكن والمحافظة التى ينتمى اليها قائد المركبة.وقد شهدت التكنولوجيا المستخدمة بالتأمين تطورات جذرية عالمياً وهو ما انعكس على الطرق المتبعة لتسعير وتقييم المخاطر الناتجة عن حوادث المركبات بحيث يتم تقييم المخاطر على أساس فردى يراعى خصائص كل مؤمن له بما يضمن عدالة التسعير والحد من الدعم التشاركى بين عملاء التأمين، ويمكن قياس سلوكيات القيادة لدى قائدى المركبات بما يعكس احتمالات تسببهم فى حوادث باستخدام أجهزة استشعار(Telematics) والتى تقيس عدد الكيلومترات التى يتم قيادتها والوقت الذى تتم فيه القيادة خلال اليوم ومعدل التسارع والتوقف الفجائى والدوران الحاد وفتح الايرباج وغيرها من مقاييس سلوكيات القيادة مما يسمح بتحديد حجم المخاطر المرتبطة بكل قائد مركبة على حدى .وبحسب بحث منشور بواسطة Insurance Research Council (IRC) فإن 18% من السائقين الذين شملتهم الدراسة قد غيروا من أسلوب قيادتهم بشكل جذرى منذ تركيب وحدات استشعار بسيارتهم مقابل 38% تغيروا بشكل طفيف والبقية لم تقم بأية تغيرات بأسلوب القيادة.