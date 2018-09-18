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بنـــوك
صور | حفل توقيع قرض من 5 بنوك بقيادة الأهلى لشركة أويلكس
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 04:14 م
حفل توقيع
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حفل توقيع
المال - خاص
تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة اويلكس .
تم توقيع عقد التمويل المشترك بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري والدكتور شريف زيادة رئيس مجلس ادارة شركة اويلكس وأحمد اسماعيل العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس وعمرو الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وطارق دويدار رئيس قطاعات تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي .
وفى تصريح له عقب التوقيع ، أكد هشام عكاشه أن الصفقة المشار لها تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات حيث يحرص البنك الاهلي المصري على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة المجالات مضيفا أن البنك الأهلي المصري ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دورا بارزا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الانتاج ، كما تأتي في اطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة سعيا منه للمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصري خاصة في أعقاب خطوات الاصلاح الاقتصادي وقرارات تحرير سعر الصرف والذي اتاح فرص تنافسية أكبر للاستثمار في مصر.
كما صرح يحيي ابو الفتوح أن البنك الاهلي المصري شارك خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحالفات مصرفية مع مجموعه من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية مؤكدا على احترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بالمشروعات الكبرى والقروض المشتركة وتفانيهم لإنجاز مثل تلك الصفقات ، اضافة الى شبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية ، وأن نجاح تلك الصفقة يعود بشكل كبير الى التعاون الفعال والمثمر بين البنوك المشاركة والذي يستند الى قوة العلاقة بين تلك البنوك .
ومن جانبه أفاد شريف رياض أن التمويل الذى تبلغ قيمته 2.4 مليار جنيه يستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة مستهدفة 1.5 مليون طن سنويا والذى يمثل61% من التكلفة الاستثمارية لإنشاء المجمع والذي يعتبر اكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط .
كما يستهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل للمشروع والذى سيتم ضخه عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع ، مضيفا أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتى السحب والسماح وأن تحالف البنوك المانحة للتمويل يتكون من كل من البنك الأهلي المصري بحصة إجماليه قدرها مليار جنيه ، بنك أبو ظبى الأول بحصة قدرها 480 مليون جنيه ، بنك القاهرة بحصة قدرها 370 مليون جنيه ، البنك العربي بحصة قدرها 350 مليون جنيه وبنك قناة السويس بحصة قدرها 200 مليون جنيه .
ومن جانبه افاد الدكتور شريف زيادة بأن الهدف الرئيسي من انشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي دعما للاقتصاد الوطني حيث يستوعب المشروع الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والاكساب .
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