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الإسكندرية
محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات بمنطقة الكيلو 4
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:15 م
مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
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مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
- الغرابلى: الحملة مستمرة لحين إعادة الشكل الحضارى للمنطقة
معتز محمود
قام اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، بحملة مكبرة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح؛ لبحث تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى الاستماع إلى مشاكل المواطنين بالمنطقة بحضور كافة الأجهزة المعنية.
وتابع أعمال رفع القمامة والتشجير وإنارة الشوارع ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى المرور على بعض المحال التجارية للتأكد من ترخيصها والتزامها بالأسعار وبالاشتراطات الصحية حفاظا على أرواح المواطنين.
وأكد المحافظ أن الحملة مستمرة بمنطقة الكيلو "4" لحين الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الشكل الحضارى للمنطقة، مضيفا أنه سيتم المرور على المنطقة مرة أخرى لمتابعة تنفيذ كافة الملاحظات.
ووجه المحافظ برفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء الأرصفة للمارة وكذلك مراجعة تراخيص كافة المحلات وإزالة كافة التعديات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص مع مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، كما وجه بمراجعة موقف جميع الجمعيات الأهلية ونشاطها على مستوى المحافظة.
وفى استجابة فورية لأهالى منطقة الكيلو 4 وجه المحافظ بدراسة إنشاء كوبرى مشاة علوى أعلى الطريق الدولى حماية لطلاب المدارس أثناء عبور الطريق،
كما وجه لمديرية الإسكان بدراسة تطوير منطقة إسكان الشباب بالكيلو 4 مع إنشاء مجمع خدمى متكامل ومسجد لخدمة قاطنى المنطقة.
وأشار أنه بعد الانتهاء من تطوير منطقة الكيلو 4 سيتم الانتقال لمنطقة الكيلو 7 بعد ذلك لتطويرها بالكامل.
مرسى مطروح
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