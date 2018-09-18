أبو قير: جارٍ مراجعة كراسة شروط دراسة جدوى مشروع الميثانول

أبوقير للأسمدة

رجب عزالدين



قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى.



جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة.



وقالت الشركة إنها تقوم بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لطرحها على المكاتب المختصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع.



وعممت إدارة البورصة المصرية -أمس الإثنين- خطابًا على كافة الشركات المقيدة للافصاح عن مدى وجود اية أحداث جوهرية غير معلنه لديها.



واختتمت البورصة جلستى الأحد والإثنين على هبوط حاد لمؤشراتها تزامنًا مع إعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.



كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.