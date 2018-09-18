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المكرونة
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الدقيق
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المسلى الطبيعي
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لحم كندوز
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لحم ضاني
بورصة وشركات
أسعار أكثر الأسهم صعودًا بجلسة الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 04:42 م
ارتفاع البورصة المصرية
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ارتفاع البورصة المصرية
أسماء السيد
تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018.
وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84 جنيه.
وجاءت شركة "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية" ضمن القائمة مسجلة 20.46 جنيه، وأخيرًا غاز مصر بـ69.23 جنيه.
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