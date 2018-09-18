بسبب إسقاط طائرة روسية بسوريا.. موسكو تصعد ضد إسرائيل

إسقاط طائرة روسية حربية

رويترز



اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الساحل السوري على البحر المتوسط وهددت بالرد عليها بسبب ما وصفته بأنه عمل عدائي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 عسكريا روسيا.



لكن الوزارة ألقت بكامل اللوم على إسرائيل لأن الحادث وقع في الوقت الذي كانت فيه طائرات إسرائيلية توجه ضربات جوية لأهداف في سوريا ولم تحذر موسكو سوى قبل دقيقة واحدة من الهجوم مما عرض الطائرة للخطر وجعلها في مرمى النيران.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف للتلفزيون الرسمي الروسي ”نعتبر أفعال الجيش الإسرائيلي عدائية. بسبب الأفعال غير المسؤولة من جانب إسرائيل لقي 15 عسكريا روسيا حتفهم“.



وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق وكذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية.



وقالت وكالات أنباء روسية إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان وأبلغه أن موسكو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة.



وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية نبأ الاتصال الهاتفي لكنها امتنعت عن ذكر المزيد من التفاصيل.



وقالت موسكو إن طائرتهااختفت من على شاشات الرادار بينما كانت تستعد للهبوط في قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا في وقت متأخر يوم الاثنين في وقت كانت طائرات إسرائيلية وسفن بحرية فرنسية تشن فيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في نفس المنطقة في سوريا.





ونفت فرنسا تنفيذ أي ضربات صاروخية.



وقالت الوزارة إن طائرات إف-16 الإسرائيلية التي كانت تنفذ ضربات جوية استغلت الطائرة الروسية كغطاء لتتمكن من الاقتراب من أهدافها على الأرض دون أن تستهدفها النيران السورية المضادة للطائرات.



وقال كوناشينكوف ”وضع الطيارون الإسرائيليون الطائرة الروسية في مرمى نيران الأنظمة السورية المضادة للطائرات عن طريق الاختباء خلفها. ونتيجة ذلك أسقط نظام إس-200 (السوري) الصاروخي...الطائرة إليوشن-20“.



وأضاف أن الطيارين الإسرائيليين ”لم يكن من الممكن ألا يروا الطائرة الروسية لأنها كانت في طريق الهبوط من على ارتفاع خمسة كيلومترات. لكنهم قاموا بهذا الاستفزاز عن عمد“.



* التهديد بالرد



وقال المتحدث ”هذا لا يتفق قطعا مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية“.



وأضاف ”نحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مساوية للرد“. ولم يذكر تفاصيل بشأن هذه الإجراءات.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الكرملين يشعر بقلق بالغ بسبب الحادث بينما قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه في الضحايا.



وظلت العلاقات ودية بين روسيا وإسرائيل في الأعوام القليلة الماضية حيث تحاول موسكو لعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران.



وحل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضيفا على الرئيس بوتين في عرض عسكري أقيم في الميدان الأحمر في موسكو في مايو الماضي.



