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وزيرة الصحة: نعاني عجزا فى القوة البشرية ومش هقدر أنافس رواتب السعودية
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 03:57 م
إغلاق مستشفى 1
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ياسمين فواز
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن قطاع الصحة يعاني عجزا تاما في القوة البشرية بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من عمل مشروع الكادر وتحسن الرواتب، إلا أن الأداء لم يتحسن، قائلة: "مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعانى من عجز شديد".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة 3 مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بين حالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى "ديرب نجم" المركزى بمحافظة الشرقية.
ولفتت إلى أن 60% من الأطباء موجودون في السعودية، والباقي يسعون للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها طالبت كثيرا بوضع حد للإعارات للخارج، بينما هناك زيادة في عدد الصيادلة غير مبررة، مؤكدة أنها سعت من أجل زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض مثل العريش والسويس ودمنهور والأقصر وحلوان.
وبشأن أعداد مرضى الفشل الكلوى قالت الوزيرة: "هنعمل أكبر مسح شامل محصلش قبل كدا لمرضى السكر والسمنة والضغط وكلها أسباب للفشل الكلوى".
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