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سيـــاســة
وزيرة الصحة: قريبا حملة إعلامية لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 03:53 م
التبرع بالكلى
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التبرع بالكلى
ياسمين فواز
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء عن توجيه الوزراة رسائل إعلانية وإعلامية بشأن ثقافة التبرع خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن الإطار التشريعي للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط ولا توجد أية قيود عليه سوى موافقة المتبرع وهذا الأمر متبع في كل دول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم ، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة، بشأن ما أثير حول وفاة 3 مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بين حالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى "ديرب نجم المركزي" بمحافظة الشرقية.
وأكدت أنه للأسف فثقافة التبرع بالأعضاء ليست منتشرة في مصر، ولكننا بنوصل إن البعض يعاير المتبرع.
وأشارت إلى أن المواطن في دول العالم له الحق في التبرع بأعضائه ما لم يحدث العكس فى أن يكتب أنه غير متبرع.
وقالت وزيرة الصحة "لو حاسين بمعاناة مرضى الغسيل الكلوي سنعمل على تفعيل التبرع لهم بتلقائية".
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