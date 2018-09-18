EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
البنك التجاري الدولي – مصر يطلق قرض الطاقة الشمسية
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 03:47 م
CIB
أخر الأخبار
CIB
المال - خاص
كشف البنك التجاري الدولي عن أحدث القروض التي يقدمها لعملائه والتي تأتي في إطار جهود ومبادرات البنك لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة
أعلن البنك ، اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق قرض الطاقة الشمسية الذي يمنح تمويلا خاصًا للعملاء لتغطية تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية. ويهدف هذا القرض الحديث إلى دعم العملاء فيما يتعلق بالتزاماتهم المعيشية في ظل ارتفاع قيمة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك دعم الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
يتميز قرض الطاقة الشمسية من البنك التجاري الدولي –والتي تصل قيمته إلى 350 ألف جنيهًا مصريًا- بسعر عائد تنافسي ومرونة في فترة السداد تصل إلى خمس سنوات. هذا بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية. ويقدم البنك للعملاء أفضل الخيارات التمويلية بالتعاون مع أبرز المؤسسات المرموقة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية.
يأتي إطلاق قرض الطاقة الشمسية في إطار التزام البنك بتصميم منتجات وخدمات بنكية تتمحور حول العملاء وتلبي احتياجاتهم، حيث أنه في ظل ارتفاع أسعار استخدام الطاقة الكهربائية، يتطلع العديد إلى الحلول البديلة مثل الطاقة الشمسية التي تتميز بتوفير الكهرباء بقيمة أقل، إلا أن تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية تعد عائقًا أمام العديد من الأفراد. ولذا أطلق البنك التجاري الدولي-مصر هذا القرض بهدف مساندة العملاء على التحوّل إلى طاقة أقل تكلفة تساعدهم على توفير قيمة فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي يقود العديد من المبادرات البارزة والحيوية في مجال كفاءة الطاقة. يلتزم البنك بتحقيق التوازن فيما بين الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة الربحية والحفاظ على الأداء المتميز، وكذلك خلق قيمة مضافة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وذلك في رؤية مستقبلية شاملة. في عام 2017، نجح البنك في خفض معدل استهلاكه السنوي من الطاقة بنسبة 40%، أي ما يعادل 11 مليون كيلوواط أو ما يوازي إنارة أكثر من 4500 منزل. ويعد تحقيق هذه النسبة الإيجابية من ترشيد استهلاك الطاقة نتيجة لدمج العديد من الأفكار البسيطة في أعمال البنك، بما في ذلك تعميم استخدام تكنولوجيا الليد بمقرات البنك وأيضًا الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الطاقة الشمسية (مثل شبكات الطاقة الشمسية وسخانات المياه وغيرها).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا