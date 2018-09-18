انطلاق مؤتمر دولي بشرم الشيخ لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

المستشار نبيل صادق النائب العام

نجوى عبد العزيز



أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بياناً، اليوم الثلاثاء، أكد فيه افتتاح مؤتمر شرم الشيخ اشار فيه الى الدور الريادى للنيابة العامة المصرية على الصعيدين الدولى والاقليمي



وافتتح المؤتمر النائب العام المصرى ونائب رئيس جمعية النواب العموم الافارقة المؤتمر الأفريقى الأوروبى الأول لنواب العموم حول اليات التعاون القضائى الدولى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، ويحضر فعاليات المؤتمر النوابالعموم والنواب العموم المساعدين واعضاء النيابة العامة من عدد من الدول الافريقية والأوروبية.



كما حضر كذلك ممثلو عدد من منظمات الاوروبية المختصة ذات الصلة، ويهدف المؤتمر الى تعزيز سبل التعاون الدولى بين اجهزة النيابة العامة فى الدولمن اجل تحقيقمكافحة فاعله للجرائم المنظمة عبر الوطنية وعلى وجهه الخصوص جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتبادل الخبرات فى مجال تحقيق هذه الجرائم وافضل الممارسات لجمع الادلة وحماية الضحايا والشهود واستعراض التجربة المصرية فى هذاالصدد، واستعداد النيابة العامة المصرية لتقديم اى مساعدات قانونية تطلبها منها أى من الدول.