التوترات التجارية وراء هبوط أسعار الذهب عالميًا

الذهب

المال - خاص



تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تعزز الدولار بعدما قالت الصين إنها سترد على جولة جديدة من الرسوم الأمريكية على صادراتها مما أجج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسومًا 10% على واردات 200 مليار دولار من الصين وهدد برسوم على 267 مليار دولار إضافية، إذا ردت الصين على الإجراء الأمريكي.



ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا فإن النزاع التجاري الدائر منذ أشهر بين واشنطن وبكين يشجع المستثمرين على شراء الدولار اعتقادًا منهم بأن الولايات المتحدة لديها الأقل لتخسره من الصراع.



وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1198.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.6% في الجلسة السابقة.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1203.10 دولار للأوقية.



وقال نيتش شاه المحلل لدى إي.تي.اف للأوراق المالية: ”إحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها الذهب هي أنه يحاول محاربة جبل من التشاؤم".



وتابع: "تكوين مراكز المضاربة في الذهب منخفض لأدنى مستوياته منذ 2001.. الذهب لا يسلك سلوك الملاذ الآمن المفترض به"‭.‬



وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ أبريل، وسط نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين وفي ظل تقلص الطلب على المعدن غير المدر للعائد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.



ونزلت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 802.90 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5 % مسجلا 989 دولارا للأوقية.