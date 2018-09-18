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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
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عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
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الارز
16.00
الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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لحم بتلو
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لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الثلاثاء 18 سبتمبر
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 04:38 م
خسائر البورصة المصرية 55
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018
خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد
تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018.
وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77 نقطة.
وجاء سهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) ضمن القائمة مسجلاً 1.84 جنيه، وأخيرًا سهم المجموعة المصرية العقارية بـ7.41 جنيه.
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