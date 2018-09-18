محمد الخشت يلتقي طلاب جامعة القاهرة المشاركين بأسبوع شباب المدن

جامعة السويس

المال - خاص:



التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بطلاب الجامعة المشاركين في أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس، بجامعة السويس.



وحث رئيس جامعة القاهرة، الطلاب على ضرورة الاستمرار في الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية، مؤكدًا أهمية التنافس الشريف في المجالات المختلفة وأهميتها في صناعة الكوادر الطلابية.



واستمع الخشت إلى مقترحات الطلاب المشاكين بخصوص بداية العام الدراسي الجديد وملاحظاتهم على سير العملية التعليمية وكيف يمكن تطويرها في صالح الجامعة.



ووجه الشكر والتقدير لأسرة جامعة السويس، والقائمين على تنظيم هذا الحدث الشبابي الهام، مشددًا على ضرورة إنعقاد مثل هذه اللقاءات بين الطلاب بصفة مستمرة لتحقيق التواصل والتفاعل الإيجابي بين أبناء الجامعات بالفعاليات المتنوعة.