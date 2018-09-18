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الإسكندرية
رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع اليابان
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 07:00 م
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
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جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
معتز محمود
بحث عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ووفد من رجال الأعمال اليابانيين، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون التجاري والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد محرم، وكيل مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن اللقاء تطرق للتجهيز لعدد من اللقاءات لرجال الأعمال في البلدين مستقبلاً، بهدف دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في ظل تقارب وجهات النظر في الوقت الحالي بين الإدارة المصرية واليابان.
وأضاف محرم، أن اللقاء يأتي في إطار حرص "جمعية رجال أعمال الإسكندرية" على التواصل مع المستثمرين بمختلف بلدان العالم، تأكيداً منها على توضيح الرؤي لقدرات الاقتصاد المصري الجاذب لنوعيات مختلفة من الاستثمار والصناعة وغيرها.
و
شارك في اللقاء الأمين العام للجمعية الدكتور أمجد العتال، والمدير التنفيذي للجميعة أدهم قريطم.
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