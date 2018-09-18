رئيس الحكومة يتابع إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

المال - خاص



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال تقرير من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة على القاهرة الكبرى والدلتا، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بذات الفترة خلال عام 2017.



وعكس التقرير النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في هذا الصدد وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة، وتمت الإشارة إلى ارتفاع نسب حصاد الأرز لهذا العام في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2018 عن مثيلاتها في العام السابق، وبلغت 38% مقابل 23% العام السابق، مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية.



وأكد التقرير ارتفاع نسب تجميع الأهالي لقش الأرز نتيجة زيادة الوعي لديهم بأهميته كسلعة، مع ارتفاع نسب ما تم تجميعه من خلال بروتوكول وزارة الزراعة لهذا العام وبلغت 12% من المستهدف تجميعه مقارنة بـ 9% في العام السابق، وبلغت مواقع تجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا لهذا العام 405 موقعاً مقابل 218 موقعاً العام السابق.



وبلغت نسبة ما تم رصده من تجميعات الأهالي، بالإضافة إلى ما تم تجميعه بالدعم المباشر للمتعهدين (50 جنيهًا لكل طن قش أرز)، حوالي 85% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد حتى 14/9/2018، ورصد تجميع ( 42,938) طن قش أرز بمواقع التجميع، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات التي تم تجميعها خلال نفس الفترة من العام السابق (30,827) طن قش.



وانخفض عدد المحاضر عن الحرق المكشوف هذا العام نظراً لزيادة الوعي لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من قش الأرز، فضلاً عن توفير المعدات من خلال وزارة البيئة وادخال معدات جديدة، إضافة إلى زيادة عدد اللجان وتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة كافة الاشتراطات البيئية للحد من التلوث في إطار منظومة الرقابة.



وفيما يتعلق بالتفتيش على المدن الصناعية، فقد تم زيادة عدد اللجان وتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة كافة الاشتراطات البيئية للحد من التلوث الصناعي والمرور على المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور وأبو رواش وشبرا الخيمة وحلوان و15 مايو.



وفي إطار أعمال فحص ورصد الملوثات الصادرة من عوادم المركبات، أوضح التقرير أنه تم القيام بحملات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة على الطرق في المناطق التي تتميز بكثافة مرورية عالية، وكذا القيام بحملات تفتيش ليلية وفحص عادم مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وبلغ عدد الأتوبيسات غير المطابقة 322 بنسبة 53 % من اجمالي الأتوبيسات التي تم فحصها.



وأوضح التقرير انه تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقى شكاوى المواطنين، لينخفض عدد الشكاوى إلى 43 شكوى بدلاً من 136 شكوى مقارنةً بالعام الماضي، والرد والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، وتم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة بنسبة 100%. وعلى جانب آخر فقد تم عقد 401 ندوة للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية والفئات المستهدفة هي المزارعون العاملون بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والرائدات الريفيات وقادة الرأي في المجتمع ورجال الدين. حيث تم البدء قبل الموسم بتكثيف الحملات بداية من شهر يوليو 2018 حتى 14 سبتمبر 2018.