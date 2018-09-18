تأجيل محاكمة المتهمين فى قتل أطفال المريوطية

جثث أطفال المريوطية



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة العثور على 3 جثث لأطفال حديثي الولادة متعفنة داخل أكياس بلاستيك أسفل كوبري الدائري بمنطقة المريوطية، المعروفة بـ"مذبحة أطفال المريوطية"، لـ 2 أكتوبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاة الأطفال، وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية بان قامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين سوداوين، وانصرف سائق "التوك توك"، ثم استقلت السيدتان والطفلة توك توك آخر.. فى 31 يوليو الماضى قررت النيابة إحالة المتهمين، لمحكمة الجنايات.











