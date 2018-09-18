إلكترولكس مصر: القانون الجديد لحماية المستهلك يضبط السوق ويكافح الغش

جهاز حماية المستهلك



المال - خاص



أشادت شركة إلكترولكس مصر، العاملة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، بصدور قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد التصديق الرئاسي عليه.



وأكدت الشركة في بيان لها، أن القانون يمثل خطوة إيجابية في ضبط السوق، وأنه سيتصدى للظواهر السلبية التي تعاني منها السوق.



وأشارت إلي أهمية تفعيله بصورة تضمن توفير حماية حقيقية للمستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق، ومكافحة الإعلانات المضللة.



