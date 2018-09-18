محافظ مطروح يستعرض مخطط تطوير منطقة الطابية

معتز محمود





التقى اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لعرض المخطط التفصيلى لتطوير منطقة الطابية المصنفة من المناطق العشوائية، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني والأجهزة التنفيذية المعنية.





وخلال اللقاء عرض التعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة مطروح بقيام الصندوق بتطوير منطقة الطابية غير الآمنة بمدينة مرسى مطروح، إضافة إلى تطوير وإنشاء 4 أسواق حضارية بكل من مدن الضبعة وسيوة وسيدى برانى.





ووجه الدكتور خالد صديق الشكر لمحافظ مطروح، على تذليل العقبات نحو تنفيذ مشروعات الصندوق على أرض المحافظة، مؤكدًا أنه بالانتهاء من كافة أعمال التطوير تكون محافظة مطروح خالية تمامًا من العشوائيات.

وأضاف أنه جارٍ إعداد الخطة التنفيذية لتطوير منطقة السبوخة بواحة سيوة بطراز بيئي سيوي، ورفع كفاءة المناطق غير المخططة بمحافظة مطروح على أن تكون البداية بمنطقتي الكيلو 4 و7.





من جانبه، وجه المحافظ الشكر للمدير التنفيذى للصندوق على تعاونه الدائم مع المحافظة فى إعلانها لتكون خالية من المناطق العشوائية وتحويلها لأماكن آمنة تليق بالمواطن بمطروح وبطبيعة المحافظة السياحية.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة لكل أسرة مصرية، بما يتيح توفير الخدمات الرئيسية والبنية التحتية مع القضاء على أى إخطار قد يتعرض لها السكان، مع تقسيم الشوارع ومد المرافق والسماح لوصول كافة الخدمات إليهم.





فى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، درع الصندوق للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح تقديرًا له.