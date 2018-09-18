وزيرة الاستثمار تجرى زيارة مفاجئة للمنطقة الحرة بالإسكندرية



سحر نصر تطالب العاملين بالفرع بالتيسير على المستثمرين وإزالة أى معوقات تواجههم بشكل سريع

الوزيرة تقرر زيادة عدد العاملين من المحامين والسجل التجارى والشهر العقارى فى فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

الفرع يخدم 15 الف شركة فى 3 محافطات ويوجد به 31 جهة خارجية..ومشروعات المنطقة الحرة العامة بالمحافظة بلغت 405 مشروعات بتكلفة 9.9 مليار دولار ووفرت 44.6 الف فرصة عمل



المال-خاص



قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة إلى فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة بالاسكندرية، عقب انتهائها من المشاركة فى الندوة الاقليمية لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بمكتبة الاسكندرية.



وتابعت الوزيرة سير العمل فى الفرع، والتأكد من الربط الإلكتروني بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين الرئيسى بالقاهرة، وأكدت أهمية التيسير على المستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية فى الاسكندرية والمحافظات التى يخدمها الفرع وهى البحيرة ومطروح، مع زيادة التنسيق والتعاون بين المنطقة الحرة بالإسكندرية والمحافظة.



وقررت الوزيرة، زيادة عدد العاملين من المحامين والسجل التجارى والشهر العقارى في فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين.



وأوضحت أن مركز خدمات المستثمرين، يخدم نحو 15 الف شركة فى الاسكندرية ومرسى ومطروح والبحيرة، ويوجد به 31 جهة خارجية تعمل على تسهيل المستثمرين، أبرزها مكتب التأمينات ومكتب الشهر العقارى والتوثيق والبريد المصرى والرقابة على الصادرات والواردات، حيث يقدم المركز اعتماد الجمعيات العامة ومجالس الادارة واعتماد الجمعيات العامة وغير تعديلات وتأسيس الشركات، واستخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتراخيص العمل للاجانب ولجان بدء النشاط ومتابعة الموقف التنفيذى للشركات، وخدمات الحصول على التراخيص للمستثمرين.



وقامت الوزيرة، بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة، البالغ عددها 405 مشروعات، منقسمين إلى 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمال رؤوس الأموال بقيمة 3.5 مليار دولار، وتكلفة استثمارية 9.9 مليار دولار، ساهمت فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 572 مليون دولار، وتوفير 44.6 الف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية 2.8 مليار دولار والصادرات الخدمية 1.6 مليار دولار.