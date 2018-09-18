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وزيرة الصحة عن كارثة ديرب نجم: الموضوع مش هيعدى مرور الكرام
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:40 م
هالة زايد - وزيرة الصحة
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هالة زايد - وزيرة الصحة
ياسمين فواز
وعدت هالة زايد، وزيرة الصحة، نواب البرلمان بمحاسبة المتسبب فى كارثة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قائلة: "اللى حصل غير مبرر وإهمال جسيم والمتسبب فى الكارثة الأخيرة لازم يتحاسب والموضوع مش هيعدى كدا مرور الكرام".
وأشارت وزيرة الصحة خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم الثلاثاء، إلى أن ما حدث فى ديرب نجم فى محافظة الشرقية كارثة، ولكن كانت ستكون أكبر من ذلك لولا التعامل الجيد من أطباء الباطنة بالمستشفى ونجاحهم فى إنقاذ المصابين.
ووجهت الشكر لأطباء الباطنة الذين تعاملوا مع الحادث بالمسئولية، أنقذت أكبر قدر من الأهالى بعد هذا الحادث، مشيرة إلى أنه لولا هذا التدخل كنا سنكون أمام كارثة كبرى، قائلة: "نسبة الوفيات قلت بسبب تدخل الأطباء، والـ3 اللى ماتوا توفوا فى الحال".
وردت على تساؤل النائب محمد السويدى، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، بشأن أحد أسباب هذه الكارثة يرجع إلى الإهمال الإدارى، أجابت الوزيرة: "كلنا عايشين فى مصر والإحساس بالمسئولية ليس على القدر المطلوب، وأنا مش هحط عسكرى على كل طبيب وممرض".
وتابعت: "أتفق مع أن ما حدث 100% إهمال وده وارد فى البلد كلها لكنه غير مبرر فى قطاع الغسيل الكلوى بوزارة الصحة، ﻷننا نقوم بدورنا بشكل جيد والمعدات زى ما الكتاب بيقول ومخصصات الغسيل الكلوى المالية متوفرة ولايوجد بها عجز".
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