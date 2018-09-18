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بورصة وشركات
مستثمر يرفع حصته فى أجواء مصر بشراء 943 ألف سهم
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:39 م
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أصول أسهم
رجب عزالدين
أعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، عن شراء شركة الإنماء للاستثمار 943.2 ألف سهم من أسهمها، بقيمة 2.7 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة مساهمة الشركة المشار إليها ارتفع بعد العملية إلى 5.49 % من أسهمها، مقارنة بنحو 4.55% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.87 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويبلغ رأسمال أجواء 200.9 مليون جنيه، موزعًا على 100.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد.
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