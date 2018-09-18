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الإسكندرية
محافظ مطروح يوجه برفع كفاءة موقف الأتوبيسات والأجرة بالكيلو 2
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:22 م
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معتز محمود
قام اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بجولة تفقدية لموقف السرفيس الأجرة والاتوبيسات بالكيلو 2 لمتابعة سير العمل والتعرف عن قرب من المواطنين حول الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام والاجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة.
وشدد الغرابلي على سائقي الاجرة بضرورة التزامهم بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الاسعار على الركاب وتحمل المسئولية مع الأجهزة التنفيذية للصالح العام.
كما تفقد المحافظ موقف أتوبيس غرب الدلتا والتقي بعدد من مصطافي وزائري المحافظة للتعرف عن المشاكل التي واجهتهم خلال موسم المصيف لتلافي هذه المشاكل العام المقبل.
كما وجه برفع كفاءة موقف الاتوبيس ودهان الارصفة وسرعة الانتهاء من مقايسة تطوير الموقف ليكون من المنشأت الحضارية بالمحافظة ليتناسب مع مكانة المحافظة سياحيا.
وكلف المحافظ مدير ادارة المرور بتواجد ضابط من مباحث المرور بصفة دائمة بالموقف لمتابعة ومراجعة اسعار الاجرة لسيارات السرفيس والكشف عن الرخصة وحالة السيارات قبل السفر حفاظا علي ارواح المواطنين.
وفي استجابة فورية لشكاوي سائقي السرفيس وجه المحافظ بسرعة تسجيل سيارات مطروح الاجرة التي لم يتم تسجيلهم بموقف الاسكندرية وحصر عدد السيارات لمخاطبة الاجهزة المعنية في هذا الشأن .
حضر الجولة التفقدية لموقف الكيلو 2 المهندس تامر سعيد السكرتير العام والقيادات التنفيذية والامنية المعنية بالمحافظة.
مرسى مطروح
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