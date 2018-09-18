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سيـــاســة
روسيا تستدعى السفير الإسرائيلي بعد إسقاط طائرة عسكرية لها
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:06 م
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
أحمد صبرى
نقلت قناة العربية أن الخارجية الروسية استدعت سفير إسرائيل لدى موسكو، احتجاجا على تسببها فى إسقاط طائرة روسية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد لنفسها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن سقوط طائرة روسية على متنها 15 عسكريا قرب قاعدة حمحيم الجوية، بعد قذف المقاتلات الإسرائيلية لمدينة اللاذقية.
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