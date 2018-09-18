سعر الدولار فى مصر الآن | 17.88 جنيه للشراء و 17.98 جنيه للبيع كأعلى مستوى

الدولار وجني ثمار الإصلاح

أحمد الدسوقى



ننشر أسعار الدولار الآن فى منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 18-9-2018 ، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن ببنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك الأسكندرية

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك hsbc

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار



سعر الدولار الآن ببنك كريدى أجريكول

17.88 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك الكويت الوطنى

17.88 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك الإستثمار العربى

17.88 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع