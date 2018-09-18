المصرف المتحد يعقد ندوة للمصدرين على هامش معرض فرنكس دمياط



سيد بدر



علي هامش معرض فرنكس دمياط 2018 والذي نظمته جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط ومدينة دمياط للاثاث في الفترة من 13-18 سبتمبر 2018 الحالى, عقد المصرف المتحد ندوته المتخصصة لرفع الثقافة البنكية والتصديرية والرقمية لجموع المنتجين والمصدرين المصريين.



وذلك في اطار جهود المصرف المتحد الكبيرة لتشجيع وتعظيم اسهامات المنتجات المصرية ذات المميزات التنافسية في زيادة الصادرات المصرية بالخارج وتاتي علي راسها صناعة الاثاث المصري.





حزمة خدمات المصرف المتحد الموجه للتصدير





حيث قام الدكتور عمر الشناوي – مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – بالقاء محاضرة تثقيفية تتضمن حزمة الخدمات البنكية المتخصصة والموجهه للتصدير التي يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين منها : برامج تمويلية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد تنافسية تبلغ 5% و7%. كذلك الخدمات البنكية الرقمية لجموع المصدرين المصريين، بالاضافة الي 4 برامج تأمينية فريدة للصادرات المصرية ضد مخاطر عدم السداد بالاسواق الخارجية وهى:



1- توفير التمويل السابق لعملية الشحن بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبيه pre-shipment finance

2- توفير التمويل التالي لعملية الشحن لحين ورود حصيلة الصادرات المصرية post shipment finance

3- خصم قطع مستندات الشحن آجله السداد وصرف قيمتها عاجلا للمصدر المصري دون انتظار لأجل الاستحقاق

4- توفير ضمان لورود الحصيلة ايا ما كانت وسيلة الدفع سواء (اعتمادات مستندية – تحصيلات مستندية معززة – تحصيلات مستندية غير معززة)





واعرب الدكتور عمر الشناوي ان خدمات المصرف المتحد البنكية التامينية تمتد لتشمل 50 دولة افريقية من خلال التعاون الكبير مع البنك الافريقي للتنمية والتصدير. فضلا عن الاسواق الاوروبية والاسيوية.







المصرف المتحد ومنظومة عمل ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي







تعقيبا علي تنظيم الندوة التثقيفية لجموع المصدرين المصريين في معرض فرنكس دمياط 2018 , يقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال - ان المصرف المتحد يحرص علي دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير. لذلك اطلق منظومة عمل تنفيذية ذات بعد اقتصادي واجتماعي. تهدف الي زيادة القاعدة الانتاجية الوطنية ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الدخل القومي. فضلا عن البعد الاجتماعي من خلال خلق مزيد من فرص العمل ودعم منظومة الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة لمصر وفقا لرؤية الدولة 2030



واشارت نيفين كشميري ان صناعة الاثاث الخشبي في مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة خاصة في الاسواق العالمية. فهي تساهم بشكل مباشر وفعال في زيادة حجم صادرات المصرية وجلب العملات الاجنبية. ووفقا لتقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فقد ارتفعت حجم صادرات الاثاث المصرية بنسبة 10% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي 2017



وعلي الصعيد الموازي فان السوق المحلي يشهد نموا ملحوظا في الطلب علي الاثاث المصري. وذلك يرجع الي زيادة حجم الطلب المحلي سواء للمشروعات القومية العملاقة متمثلة في المدن الجديدة مثل : العاصمة الادارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك احلال المنتج المحلي كبديل جيد للمستورد خاصة بعد تقلقل الاستيراد وهو ما ساعد علي تحريك السوق المحلي.



واشادت نيفين كشميري بالاستراتيجية القومية للدولة المصرية في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج. وذلك عبر فتح المزيد من الاسواق الخارجية وتفعيل اتفاقيات الشراكة مع التركيز علي الاسواق الافريقية والروسية. فضلا عن زيادة المعارض المصرية بالخارج. والعمل علي تذليل العقبات امام الصناعة المحلية والمتمثلة في النقل وارتفاع تكلفة المواد الخام وجودة المنتج.





برامج تمويلية متميزة لاصحاب الورش بمدينة الاثاث الجديدة بعوائد تنافسية







واشارت نيفين كشميري الي الجهود الداخلية الضخمة التي تقدمها الدولة للمنتج الوطني منها انشاء مدينة دمياط للاثاث والتي تعد من احد المشروعات القومية العملاقة. حيث تصل تكلفة المشروع الي 7 مليارات جنيه ويوفر حوالي 140 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. من خلال 250 ورشة كمرحلة اولي. هذا ويقدم المصرف المتحد البرامج التمويلية المتميزة لاصحاب هذه الورش وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تنافسية 5% و7%.





منظومة المصرف المتحد للحلول التكنولوجية الرقمية لدعم المصدرين المصريين





يذكر أن المصرف المتحد يقدم منظومة متكاملة للخدمات البنكية الرقمية تحت اسم " بنكك علي الخط" للمصدرين المصريين, تمكنهم من متابعة اعمال التصدير والنشاط التجاري لهم واجراء كافة معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف ال54 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية, في اي مكان, وفي ثوان معدودة.





وتعمل منظومة "بنكك علي الخط" على مدار الساعة, سبعة ايام في الاسبوع, بأعلي كفاءة وتقنية عالمية.

