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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الفاكهة واستقرار الخضراوات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 01:53 م
الخضراوات والفواكه
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استقرار بأسعار الخضروات والفاكهة بأسواق السبت
الخضراوات والفواكه
الصاوى أحمد
عاودت أسعار الفاكهة، ارتفاعها فى الأسواق، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس بسبب انخفاض المعروض منها، طبقا لتجار.
وارتفع سعر التين من 12 إلى 15 جنيها والتفاح البلدى 25 جنيها بدلا من 20 والعنب البلدى من 8.5 إلى 10 جنيهات.
بينما سجلت المانجو "الزبدية " من 20 إلى 25 جنيها و"العويسي" من 30 إلى 35 جنيها والكمثرى بـ12 جنيها طبقا للمصادر ذاتها.
وأوضح التجار أن سعر المانجو الفص 50 جنيها، والبلح الرملى الأصفر 5، والأحمر 7.5 جنيه، والرمان 7.5 جنيه، والبلح البارحى 25 جنيها فى المتوسط والتفاح 25 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والبرقوق 25 والتين 12جنيها.
وسجلت الطماطم 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات الخيار 7 جنيهات والباذنجان "العروس " ارتفع لـ6 جنيهات بدلا من 5، فيما استقرت البطاطس عند 7 جنيهات والفلفل الرومى 8 جنيهات.
واستقر البصل عند 5 جنيهات، والجزر 8،والفلفل الألوان 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة وثبت سعر الليمون عند 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.
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