خبراء: 6 أسباب لتراجع أسعار القطن





متعاملون يحذرون من خطورة التوسع فى زراعة المحصول بدون التسويق الناجح

الصاوى أحمددق عدد من خبراء وتجار القطن جرس إنذار، لتنبيه المسئولين عن خطورة الأوضاع التى يشهدها مزارعو القطن نتيجة تراجع الأسعار فى السوق بشكل مفاجئ، وهو أمر ليس فى صالح خطة الدولة للتوسع فى زراعته مرة أخرى والوصول به كما كان فى السابق .وعدد المتعاملون فى تجارة القطن أسباب ذلك التراجع إلى 6 عوامل أساسية هى: ارتفاع سعر الفائدة المبالغ فيها التى يتم تحميلها على سعر القنطار- خصمها، زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة بنسبة 50% تقريبا، فضلا عن تراجع السعر العالمى مقارنة بالمنتج المحلى، واتجاهات كبار التجار والمزارعين للاحتفاظ بالمحصول، ووجود تلاعب وخلط للقطن المحلى بالمستورد لتصديره مرة أخرى، وعدم الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة فى منتصف مارس.أكد وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن التابع للإتحاد التعاونى الزراعى أن سعر القطن حاليا "متدنى جدا ولا يجد من يشتريه " مرجعا تلك الأنخفاضات الشديدة لوجود سعر فائدة مرتفع على تجارة القطن بنسبة تتراوح بين 17.5 % إلى 20 % - حسب سرعة السداد – وهى التى تساهم فى تخفيض قيمة القنطار بنحو 600 جنيه فى القنطار الواحد .واوضح "السعدنى "فى تصريحات خاصة لجريدة "المال " أنه يطالب الحكومة بضم تجارة القطن إلى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى تطبق عليها فائدة 5% فقط أو ضمها للنشاط الزراعى الذى يفرض عليه فائدة 7 % متاقصة، مشيرا إلى أن محصول القطن خاضع للنشاط التجارى الذى يعتبر من أعلى المشروعات فائدة فى مصر وقد يتم توريد القطن المستلم من المزارعين للشركات المصدرة أو المغازل المحلية .وأشار "السعدنى" أن قيمة الفائدة المرتفعة يتم تحميلها وخصمها من سعر القنطار من المزارع منذ البداية وبالتالى سيظل السعر منخفضا خلال السنوات المقبلة وهو يمثل عقبة كبيرة أمام خطة الدولة للتوسع فى زراعة القطن الموسم المقبل التى بدأت الزراعة فى إعادة النظر فيها بعد تراجع السعر بشكل مفاجئ.وأوضح السعدنى أن وزارة الزراعة يجب عليها، أن تتريث قبل التوسع فى الزراعة والوصول بها لـ500ألف فدان بدلا من 336 ألفا فى الموسم 2018، مشيرا إلى أن سبب تدنى السعر يرجع لـزيادة الإنتاجية لـ2.4 مليون قنطار بزيادة مليون قنطار مقارنة مع الموسم الماضى .ونوه إلى أن سلعة القطن أصبحت لا تجد من يشتريها حاليا بسبب زيادة الإنتاجية وتحمل التجار مصروفات فوائد مرتفعة حاليا، لافتا إلى أن سعر القطن تراجع بقيمة 15% مقارنة مع الموسم الماضى، وأن سعر القنطار حاليا 2700جنيه مقارنة مع 3100 الموسم الماضى.ومن جانبه أكد مجدى الشراكى رئيس جمعية الأصلاح الزراعى، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000جنيه لأن المخزون سيغطى السوق لفترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، مرجعا ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.وأوضح "الشراكى " أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومى.وأضاف "الشراكى" أنه فى ظل عدم التعاقد على القطن وتراجع سعره مقارنة مع العام الماضى ،لن يكون هناك إقبال على زراعة القطن لأن السعر المتدنى حاليا لا يشجع على الزراعة، فضلا عن وجود تلاعب من قبل بعد التجار من خلال خلط الأقطان المصرية بمستوردة رخيصة الثمن بما يهدد سمعة القطن المصرى التى بدأت استعادة مكانتها السابقة بما يخفض من سعر المصرى واتجاه التجار إلى التخزين طمعا فى الربح.ونفت وزارة الزراعة تدنى أسعار بيع القطن حاليا فى الصعيد واصفة شكاوى المزارعين من تدنى الأسعار بالأمر "المبالغ فيه".وأكد عادل عبد العظيم رئيس معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لـ"المال "، أن سعر القطن فى الصعيد يتراوح بين 2750-2800 جنيه للأقطان الأكثار للقنطار ، للأصناف عالية الأنتاجية مثل جيزة 95 التى تنتج فى الصعيد متوسط 9-8 قناطير (بشرط الالتزام بموعد الزراعة الأساسى فى مارس )، مع العلم بأن سعر القطن التجارى فى الصعيد 2650 جنيها.وتتولى وزارة الزراعة تسلم قطن الأكثار لاستخراج البذرة منه، على أن يتم بيعه زهر بعد ذلك كغيره من القطن التجارى وذلك لتوفير البذرة للموسم التالى وبلغت مساحة قطن الأكثار 120ألف فدان.وبرر "عبد العظيم " وجود تراجع فى إنتاجية الفدان فى بعض الأماكن، إلى اخطاء جوهرية فى الزراعة إرتكبها المزارع سواء من خلال الزراعة فى مواعيد متأخرة "بعد القمح" فى يونيو أو التهاون فى رعاية المحصول سواء كان فى التسميد أو المكافحة والرى.وأشار إلى أن الفدان الذى ينتج 10 قناطير يحقق حصيلة من التسويق تصل لـ27 ألف جنيه على الأقل فى الصعيد،والمصروفات تتراوح بين 7 إلى 10الآف للفدان وبالتالى الفلاح يحقق أرباحا من زراعة القطن.بينما أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن هناك تراجعا فى سعر القطن المحلى بسبب تراجع العالمى الذى يصل لمصر بـ2000 جنيه فقط وهو أقل من المصرى.وقال إنه فى بعض الأحيان ينتج فيها الفدان 10 قناطير قطن وهناك من ينتج 15 فى مصر ولكن لا يمكن القياس عليها فى ظل تراجع الإنتاجية حاليا والظروف المناخية غير المواتية حيث تتقلص الإنتاجية إلى 5 قناطير فقط.واعترف نقيب الفلاحين أن بعض الفلاحين يضرون لزراعة القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى تكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى وكذلك زيادة مصروفات الزراعة.وأشار إلى أن الفدان فى بعض الأحيان يحقق عائدا 15 ألف جنيه ويصرف 12ألفا للفدان وبالتالى يكون الربح هو 3آلاف جنيه فقط.