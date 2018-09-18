EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
100 % ارتفاعًا فى أسعار سوزوكى ألتو خلال 4 سنوات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 01:59 م
سوزوكي التو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سوزوكى «ألتو» تهيمن على «الهاتشباك»
السعر يقود سوزوكى ألتو لصدارة "السيارات المينى"
سوزوكى ألتو تستحوذ على 73% من مبيعات السيارات المينى
سوزوكي التو
المال - خاص
شهدت أسعار طراز سوزوكي "التو" ارتفاعا بنسبة 100% بمقدار 65 ألف جنيه خلال اﻷربع سنوات الماضية؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وكانت تباع سوزوكي "التو" خلال 2015 بسعر 65 ألف جنيه، فى حين ارتفعت أسعارها بنسبة 69% بزيادة قدرها 44.9 ألفا لتبلغ 109.9 ألف جنيه خلال 2015.
وصعدت أسعار السيارة "التو" بنسبة 27% بمقدار 30 ألف لتصل الى 139.9 ألف خلال العام الماضي، فيما انخفضت أسعارها بواقع 9.9 آلاف جنيه لتبلغ 130 ألفا خلال 2018.
أما عن أدائها بالسوق المحلية؛ شهدت مبيعات سوزوكي التو انخفاضا بنسبة 87% مسجلة 102 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقارنة ببيع 808 وحدة خلال نفس الفترة من 2015.
ووفقًا لـ"أميك"؛ سجلت مبيعات "التو" أدني مستوياتها لتسجل 21 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2016، فيما عاودت مبيعاتها الصعود لتصل 79 سيارة خلال نفس الفترة من 2017، كما صعدت مبيعات "التو" الى 102 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2018.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا