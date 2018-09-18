سوزوكي التو

المال - خاص



شهدت أسعار طراز سوزوكي "التو" ارتفاعا بنسبة 100% بمقدار 65 ألف جنيه خلال اﻷربع سنوات الماضية؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وكانت تباع سوزوكي "التو" خلال 2015 بسعر 65 ألف جنيه، فى حين ارتفعت أسعارها بنسبة 69% بزيادة قدرها 44.9 ألفا لتبلغ 109.9 ألف جنيه خلال 2015.



وصعدت أسعار السيارة "التو" بنسبة 27% بمقدار 30 ألف لتصل الى 139.9 ألف خلال العام الماضي، فيما انخفضت أسعارها بواقع 9.9 آلاف جنيه لتبلغ 130 ألفا خلال 2018.



أما عن أدائها بالسوق المحلية؛ شهدت مبيعات سوزوكي التو انخفاضا بنسبة 87% مسجلة 102 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقارنة ببيع 808 وحدة خلال نفس الفترة من 2015.



ووفقًا لـ"أميك"؛ سجلت مبيعات "التو" أدني مستوياتها لتسجل 21 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2016، فيما عاودت مبيعاتها الصعود لتصل 79 سيارة خلال نفس الفترة من 2017، كما صعدت مبيعات "التو" الى 102 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2018.



