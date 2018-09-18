أول تعليق من صندوق النقد على تعرض مصر لأزمة عملات مع الأسواق الناشئة

صندوق النقد الدولي





سمر السيد:



علقت مصادر مسئولة في صندوق النقد، الدولي علي تقرير مؤسسة نومورا هولدينجر اليابانية الصادر أوائل الشهر الجاري، الذي أشار إلى أن 7 أسواق ناشئة ومن بينها مصر معرضة لمخاطر أزمة أسعار الصرف الأجنبي ، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "المال" ، أنها رأت التقرير إلا أن بياناته كانت قديمة بما في ذلك الاحتياطيات النقدية والحساب الجاري لمصر ، مشيرةً إلى أنه يجب رؤية أحدث البيانات لإعطاء الرأي بشأن تقييم تلك المؤسسة.



وأفاد تقرير نقلته كالة بلومبرج عن مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية للخدمات البنكية والمالية، 10 سبتمبر الجاري، أن هناك سبع أسواق ناشئة معرضة لمخاطر أزمة أسعار الصرف الأجنبى وسط تزايد المخاوف من هبوط أسعار العملات الأجنبية والأسهم فى العديد من الأسواق الناشئة فى الأسابيع الماضية ، مضيفاً أن تلك الأسواق تضم سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان ومصر وتركيا وأوكرانيا.



ونالت مصر تقييماً قوياً في ثالث مراجعة أجراها صندوق النقد علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والمعلنة نتائجها 12 يوليو الماضي وأعلن الصندوق أنه حافظ علي النظرة الإيجابية للاقتصاد وأن البرنامج الذي تطبقه الحكومة أدي لتحقيق تحسناً فى مؤشرات الاقتصاد الكلي ،مشيراً إلي أن عجز الحساب الجاري انخفض بشكل حاد مدعوماً بانتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات النقدية كما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.