تعرف علي الخدمات الحكومية التي يمكن دفعها إلكترونيًا

-تجديد رخصة السيارة - شحن كارت الكهرباء - دفع مخالفات المرور - فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه - فواتير التليفون الأرضي - مصاريف الجامعات "جامعة القاهرة، جامعة المنصور، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة المنيا، جامعة بني سويف"

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