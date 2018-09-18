تعرف علي الخدمات الحكومية التي يمكن دفعها إلكترونيًا

سمية كمال
ترصد بوابة "المال" بيانا بأبرز الخدمات الحكومية التي يمكن دفعها إلكترونيًا.
الخدمات الحكومية المقدمة
شركة الدفع الإلكتروني
- فاتورة التليفون الأرضى
- فاتورة دى إس إل
- فاتورة الكهرباء
- مصاريف الجامعات
"جامعة
عين شمس - جامعة الفيوم - جامعة جنوب الوادي - كلية العلوم (جامعة
القاهرة) - جامعة قناة السويس - جامعة المنصورة - كلية التجارة (جامعة
القاهرة) - جامعة بني سويف"
مصاري
-تجديد رخصة السيارة
- شحن كارت الكهرباء
- دفع مخالفات المرور
- فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه
- فواتير التليفون الأرضي
- مصاريف الجامعات
"جامعة القاهرة، جامعة المنصور، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة المنيا، جامعة بني سويف"
فوري
دفع فاتورة الهاتف الأرضي
فواتير الكهرباء والمياه
مصاريف الجامعات
"جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة قناة السويس، جامعة عين شمس، جامعة جنوب الوادي، جامعة الفيوم".
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