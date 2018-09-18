أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تعرف علي الخدمات الحكومية التي يمكن دفعها إلكترونيًا

الدفع الالكتروني
الدفع الالكتروني
الدفع الالكتروني

 

سمية كمال

ترصد بوابة "المال" بيانا بأبرز الخدمات الحكومية التي يمكن دفعها إلكترونيًا.

الخدمات الحكومية المقدمة

شركة الدفع الإلكتروني

- فاتورة التليفون الأرضى

- فاتورة دى إس إل

- فاتورة الكهرباء

- مصاريف الجامعات

"جامعة عين شمس - جامعة الفيوم - جامعة جنوب الوادي - كلية العلوم (جامعة القاهرة) - جامعة قناة السويس - جامعة المنصورة - كلية التجارة (جامعة القاهرة) - جامعة بني سويف"

مصاري

-تجديد رخصة السيارة

- شحن كارت الكهرباء

- دفع مخالفات المرور

- فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه

- فواتير التليفون الأرضي

              - مصاريف الجامعات             

"جامعة القاهرة، جامعة المنصور، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة المنيا، جامعة بني سويف"

فوري

دفع فاتورة الهاتف الأرضي

فواتير الكهرباء والمياه

مصاريف الجامعات

"جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة قناة السويس، جامعة عين شمس، جامعة جنوب الوادي، جامعة الفيوم".

 

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اتصالات وتكنولوجيا
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