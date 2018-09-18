رئيس على بابا: الحرب التجارية الأمريكية الصينية قد تدوم 20 عامًا

جاك ما



خالد بدر الدين



قال جاك ما رئيس مجلس إدارة شركة على بابا الصينية للتجارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تدوم لما يصل إلى 20 عاما وستكون ”مبعث فوضى“ لجميع الأطراف الضالعة فيها بعد فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار مما جعل بكين تهدد بالرد عليها.



وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر حكومي في بكين لم تسمه، إن الصين لن ترسل على الأرجح وفدا تجاريا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من المباحثات بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار.



وصعّد ترامب حربه التجارية مع الصين أمس الاثنين وفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار اعتبارا من 24 سبتمبر الحالى وقال في بيان إنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ”سندخل فورا المرحلة الثالثة وهي فرض رسوم بحوالى 25% مع نهاية هذا العام على واردات إضافية بنحو 267 مليار دولار“.



وفرضت الولايات المتحدة إلى الآن رسوما على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار للضغط على الصين حتى تُجرى تغييرات شاملة لسياساتها في مجالات التجارة ونقل التكنولوجيا ودعم صناعات التكنولوجيا المتطورة.



وقال محللون من بنك سيتى فى مذكرة، إن أثر الرسوم الجديدة سيظهر تدريجيا في بيانات الصين للربع الأخير من العام وإن الصدى الكامل لرسوم إجمالية نسبتها 25% من المتوقع الشعور به العام المقبل حيث سينخفض معدل النمو 0.83 نقطة مئوية.



لكن نائب رئيس الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين فانغ شينغ هاي قال خلال مؤتمر في مدينة تيانجين الساحلية إنه حتى إذا فرض ترامب رسوما على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، فسيكون الأثر السلبي على لاقتصاد الصيني نحو 0.7 % ولم يوضح ما إذا كان يشير إلى الأثر على حجم الناتج المحلي الإجمالي أم نموه.



من جهة أخرى، قال وزير التجارة الصيني في تصريحات لممثلي شركات أجنبية يوم الاثنين إن النهج الفردي الذي تسير عليه الولايات المتحدة والحماية التجارية من شأنهما التأثير على مصالح البلدين وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.



وأبلغ الوزير الصيني تشونغ شان ست شركات عالمية أنه لا رابح في أي حرب تجارية وأن التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح، وذلك وفقا لبيان نشرته وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء.