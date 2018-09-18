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اقتصاد وأسواق
جامعة القاهرة والتضامن تحتفلان بأول دفعة لدبلومة خفض الطلب على المخدرات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:13 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
الخشت: لاقيمة للعلم النظري دون تقديم المشاركة مع المجتمع
المال خاص
نظمت جامعة القاهرة، حفل تكريم طلاب الدفعة الأولى لدبلومة خفض الطلب على المخدرات بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور احمد الشربيني عميد كلية الآداب، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ووقعت جامعة القاهرة، خلال حفل تكريم طلاب الدفعة الأولى لدبلومة خفض الطلب على المخدرات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مقر دائم لأسرة الصندوق داخل الجامعة، وتبلغ مدة البروتوكول 10 سنوات.
وتمنى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات الحفل، استمرار التعاون مع وزارة التضامن من أجل خدمة الوطن، قائلا: "أشعر بسعادة بالغة بانفتاح الجامعة على المجتمع، ولا قيمة للعلم النظري دون تقديم المشاركة مع المجتمع".
ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه لابد أن يفتخر خريجو جامعة القاهرة بكونهم خريجي جامعة عريقة ذات ميزة خاصة تنفرد بها منذ نشأتها وذلك على مستوى العالم العربي كله.
اقتصاد وأسواق
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