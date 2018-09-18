معهد التمويل الدولى يتوقع ارتفاع التدفقات المالية على منطقة MENA

ملاين الدولارات



خالد بدر الدين



أعلن اليوم الثلاثاء معهد التمويل الدولى IIF، أن التدفقات المالية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا MENA – من المتوقع أن ترتفع إلى 182 مليار دولار خلال العام الحالى بفضل إصدار سندات سيادية وتدفقات بنكية.



ومع ذلك يرى المعهد أن الاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين بيئة البيزنس مازالت تشكل قيودا لمزيد من التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر.



ولكن ارتفاع أسعار البترول والتعاملات بالدولار الأمريكى وتزايد الأصول الأجنبية فى الاحتياطيات الحكومية تجعل الدول المصدرة للبترول فى منطقة مينا أقل تعرضا للمتاعب التى تواجه الأسواق الناشئة حاليا.



أما الدول المستوردة للبترول فى منطقة مينا فقد بدأ يظهر عليها بوادر التعرض لمخاطر الخسائر التى تتكبدها الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن من هبوط عملاتها وأسعار أسهم شركاتها لاسيما فى تركيا وإيران.