ملياردير ياباني أول زائر للقمر في رحلة خاصة

خالد بدر الدين



أعلنت هذا الأسبوع شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر.

وذكرت وكالة رويترز أن يوساكو مايزاوا هو مؤسس موقع زوزو اليابانى للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة ليصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأمريكية عام.

وكشفت شركة سبيس إكس عن اسم مايزاوا مساء أمس الاثنين في مقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس الأمريكية كما تخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.

وسبب ماسك تشويقا وإثارة للذين ترقبوا معرفة اسم الشخص الذي سيذهب في أول رحلة تجارية إلى القمر تاركا أسئلة كثيرة دون إجابة.

وعلى الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.

ونشر ماسك يوم الخميس الماضى صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر يوم الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو ”بي.إف.آر“.

ويعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.