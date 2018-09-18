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الإسكندرية
عزل مدير مصنع الوجبة المدرسية بمطروح وإحالة مسئولين للنيابة
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:30 م
المدارس والتعليم في مصر
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محافظ مطروح : مراجعة شاملة لإنتاج الوجبة المدرسية حفاظا على صحة أبنائنا
معتز محمود
قرر اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، عزل مدير مصنع الوجبة المدرسية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسي مطروح خلال الجولة التفقدية لأقسام مصنع الوجبة المدرسية وتحويل المسئولين المقصرين بالمصنع للنيابة للتحقيق بعد رصد بعض الملاحظات.
حيث قام محافظ مطروح بتفقد مصنع الوجبة المدرسية ومراحل الإنتاج بالمصنع للاطمئنان على مراحل انتاجها قبل العام الدراسي ومتابعة سير العمل بالمصنع، الذي يتنج 100 الف وجبة يوميا تكفى جميع طلاب المدارس بالمحافظة.
كما تفقد المحافظ مخازن المصنع التي تحتوي علي المواد الخام للوجبة، مؤكداً ضرورة وجود رصيد يكفي لمدة شهر بالمخازن للمواد الخام.
ووجه بعمل صيانة شاملة للمصنع من كهرباء ومياه والابواب والمنافذ بكافة الاقسام لضمان عدم وصول الأتربة خلال انتاج مراحل الوجبة المدرسية بالاضافة الي دهان الارضيات بمادة تمنع نشاط البكتيريا مع النظافة المستمرة للمصنع.
و شدد محافظ مطروح على أنه ستتم محاسبة الجهات المسئولة عن انتاج الوجبة المدرسية اذا حدث أي عيوب فنية أو نقص في الوجبة أثناء الدراسة، والتأكيد على مراجعة المخازن من حيث الامن الصناعي وأسلوب التخزين
حضر الجولة التفقدية لمصنع الوجبة المدرسية المهندس تامر سعيد السكرتير العام والقيادات التنفيذية والامنية المعنية بالمحافظة.
مرسى مطروح
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